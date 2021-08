Se c’è una cosa che ci rende particolarmente nervosi e associali è svegliarsi al mattino dopo una notte insonne. I motivi possono essere tanti, ma purtroppo convergono tutti nello stesso risultato: una giornata da dimenticare. Spesso diamo la colpa della nostra stanchezza mattutina alla cena pesante della sera precedente o a un caffè bevuto troppo tardi. Soprattutto se ci troviamo fuori con gli amici e non sappiamo dire di no alla bevanda nazionale prima di andarcene a casa. Sembra strano ma non sono solo caffè e cibi pesanti a rovinarci il sonno notturno perché da cosa può dipendere da altri fattori, alcuni assolutamente imprevedibili. Un rimedio potrebbe anche essere quello di sconfiggere la debolezza mattutina assumendo carboidrati a colazione come fanno tanti popoli.

Attenzione alle insonnie ambientali

Gli esperti ti chiamano tecnicamente “insonnie situazionali o ambientali” e come dice il termine stesso sono dovute all’ambiente che circonda la persona che cerca di dormire. Possono essere momentanee, ma anche permanenti. Due esempi molto semplici:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

la camera dell’albergo delle vacanze sul lungomare affollato e rumoroso o in prossimità di un locale notturno;

le camere di casa troppo vicine alla strada, a contatto con vicini particolarmente rumorosi, in quartieri e vie molto trafficati.

E se nel primo caso, la situazione seppur antipatica si risolve nel giro di poco, nel secondo può diventare un vero e proprio problema. Sonniferi ovviamente concordati col medico e tappi notturni sono le uniche soluzioni se non abbiamo la possibilità di spostarci in camere più tranquille. Ma così come se sei abituato a tenere il telefono acceso sul comodino, sappi a cosa vai incontro.

Sembra strano ma non sono solo caffè e cibi pesanti a rovinarci il sonno notturno

Esistono poi altre due insonnie particolari: quella da adattamento e quella dovuta ad assunzione di sostanze e farmaci. Nel primo caso può essere coinvolto anche il classico materasso, sia che siamo in ferie, sia che magari passiamo le notti fuori per motivi di lavoro. Così come potrebbe essere una causa scatenante dell’insonnia il microclima della camera, troppo calda o troppo fredda.

Ben diversa è la situazione nel caso in cui ci troviamo magari ad assumere dei farmaci nuovi o a seguire delle terapie mai fatte prima. Alle prime avvisaglie di questo fastidio nel dormire, avvisiamo immediatamente il medico o lo specialista curante. Potremmo infatti essere allergici a determinate sostanze presenti nelle medicine. Cosa che può causarci anche tachicardia, sudorazione fredda i sensi di malessere generici. Ricordiamo anche che potremmo dormire meglio con qualche goccia di questa erba aromatica salutare e così sottovalutata.

Approfondimento

Senza saperlo queste 4 azioni e questi 3 abitudini alimentari deperiscono fatalmente il cervello