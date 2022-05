Per riempire siepi e vialetti con cascate di fiori colorati questa splendida pianta tappezzante resiste al caldo e ha bisogno di poche cure

Non possiamo ancora dire che l’estate è arrivata. Tuttavia le temperature si sono alzate repentinamente nelle ultime settimane, lasciando indietro l’aria di primavera. Le belle giornate si susseguono con poche avvisaglie di pioggia. Questo è il periodo perfetto per dedicarsi a sistemare gli spazi esterni e renderli perfetti per la stagione estiva.

Con la calura, giardino o terrazzo diventano ben presto un rifugio specialmente la sera. É importante renderli accoglienti e creare la giusta atmosfera. Ci sono molti modi e idee per arredare l’esterno senza spendere troppo. Chi può aiutarci in questo proposito sono fiori e piante. La loro presenza rende tutto più allegro ma crea anche la giusta condizione climatica per attirare il fresco.

Chi possiede un grande o piccolo giardino potrebbe adornarlo con splendide distese di fiori. Di varietà tappezzanti ne esistono davvero tantissime e spesso sono delle sempreverdi. Ma per riempire siepi e vialetti con cascate di fiori in estate, è questa la pianta che fa per noi. Resistente al caldo, appartiene a un genere composto da circa 50 specie diverse di arbusti.

Origini e descrizione

Appartenente alla famiglia delle Rhamnaceae, il Ceanothus o ceanoto è originario del Nord America. Questa pianta si è evoluta in moltissime specie differenti. Per esempio, abbiamo il ceanothus americanus che durante la rivoluzione americana venne usato come alternativa al tè nero. Alcune di esse, poi, mantengono le foglie per tutto l’anno, mentre altre sono caducifoglie.

Per la sua bellezza e la capacità di resistere a vari climi, il ceanothus è considerato una pianta ornamentale ad andamento tappezzante. Le sue foglie sono ovali e di colore verde brillante e scuro. Ma i fiori hanno le caratteristiche più particolari.

Crescono a grappolo su uno stelo allungato e sono minuscoli. Tuttavia, essendo racchiusi insieme in una sorta di pannocchia creano macchie di colore azzurro, blu, bianco o rosa. La loro fioritura massina avviene tra primavera ed estate.

Un altro aspetto che va a favore di questa specie è l’estrema facilità nel coltivarla. Il ceanothus può essere piantato in piena terra o in vaso. L’esposizione ideale è in pieno sole e non necessita di annaffiature abbondanti, anche se durante la fioritura è meglio bagnarlo regolarmente. Il ceanothus preferisce terreni ben drenati e in primavera ha bisogno di un concime naturale a base organica. Infine, la potatura non è assolutamente necessaria se non per dare la forma desiderata alla pianta.

