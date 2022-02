Una delle problematiche più fastidiose che chi ha un orto o un giardino deve affrontare è quella dei parassiti. Che si tratti di piante ornamentali come rose, begonie, gardenie o piante da frutto, non c’è specie vegetale che non soffra dell’attacco di queste creature.

Non solo animaletti infestanti, ma anche funghi, acari, muffe sono spesso responsabili di foglie secche, deperimento e anche della morte delle piante. Molti di questi sono microscopici e molto difficili da vedere. Per questo colpiscono silenziosamente, rivelandosi troppo tardi per agire.

Ecco perché è importantissimo per orticoltori e floricoltori saper riconoscere queste minacce e agire preventivamente. Ma nel caso in cui le piante vengano attaccate, ci sono tanti metodi per curarle. Esistono trovare varie tecniche di prevenzione contro alcune comuni malattie.

Proprio la primavera porta afidi, cocciniglie e acari. Infatti, è tra aprile e giugno che si manifestano anche la ruggine, l’antracnosi, pidocchi, parassiti fitofagi etc. É in questo periodo che bisogna iniziare i trattamenti di prevenzione. Come ci ricordano le nostre nonne, una volta si usava prevalentemente il sapone di Marsiglia. Questo comune prodotto per la pulizia era fantastico per combattere gli infestanti al posto degli agenti chimici.

Tuttavia, per i trattamenti, sovente venivano utilizzati altri saponi vegetali naturali. Delle qualità e degli usi di uno di questi abbiamo già parlato. Ma ora ne riveleremo un utilizzo che fa proprio al caso nostro.

La primavera porta afidi, cocciniglie e acari e quest’economico prodotto naturale può eliminarli tutti in un batter d’occhio

Il sapone molle di potassio è un prodotto totalmente naturale a base di idrossido di potassio e olio di cocco o di lino. Come abbiamo visto, la sua consistenza morbida lo rende un prodotto utilissimo in molte situazioni.

In lavatrice o come ingrediente per un detersivo liquido, per pulire superfici, come detergente per la cucina o per il bagno. Ma oltre a tutto questo, il sapone molle di potassio è una cura preziosa contro gli attacchi di afidi, acari, cocciniglie, ragnetti rossi.

Per prima cosa, essendo totalmente naturale, non dovremmo preoccuparci di utilizzarlo sulle nostre piante. Anche chi coltiva l’orto può farne un uso sicuro, controllando i tempi di carenza. Dopo il trattamento, questi servono a sapere quando si potranno mangiare frutti e ortaggi.

L’utilizzo, poi, è davvero facilissimo. Sarà sufficiente sciogliere una parte di sapone molle in 10 parti d’acqua e versarlo in uno spruzzino. Il momento migliore è al mattino o alla sera prima del tramonto. Vaporizziamo le piante a 20 cm dalle foglie, senza toccare i fiori e lasciamolo agire. Dopo qualche applicazione gli animaletti infestanti saranno scomparsi.