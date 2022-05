Maggio sembra essere un mese piuttosto positivo per moltissime persone. Sarà per il bel tempo, per le giornate che si allungano e per il sole che scalda l’umore, ma questo periodo pare presentarsi come molto positivo per diversi soggetti. Infatti, sono molte le persone che hanno potuto sfruttare al meglio l’ondata di fortuna che li ha investiti durante le ultime settimane. E, seguendo le previsioni date dall’oroscopo, sembra che ci siano ancora delle belle notizie per diversi segni. Basti pensare, ad esempio, che questa è stata la settimana più rosea e produttiva per il segno dei Pesci che, ultimamente, si sentiva fiacco. Non da meno si è mostrato anche il Sagittario, che ha avuto delle opportunità davvero importanti da sfruttare nell’ultimo periodo.

L’Acquario sembra distaccarsi da Pesci e Sagittario e pare avere una settimana piuttosto complicata che lo attende

Di un avviso totalmente differente sembra essere, invece, l’Acquario. Questo segno, infatti, potrebbe avere qualche gatta da pelare con la nuova settimana in arrivo. Nonostante le novità positive che lo avevano investito durante l’ultimo periodo, i pianeti sembrano non essere più allineati come prima. E coloro nati sotto questa stella ne risentiranno, e non poco. In particolare, ci sarà una notizia che potrebbe turbare l’animo del segno in questione, portandolo a una crisi che forse non si sarebbe aspettato. Un vecchio amore è pronto a bussare alla porta con un messaggio davvero inaspettato che, purtroppo, potrebbe non avere le conseguenze positive che ci si aspettava.

Guai seri nella prossima settimana per questo segno zodiacale che dovrebbe stare sulle sue e spegnere il cellulare per un po’

Quando un vecchio amore torna alla nostra porta, spesso siamo contenti e soddisfatti e, delle volte, speravamo anche di ricevere quella chiamata o quel messaggio. Altre volte, però, le cose potrebbero non andare in questa direzione. E questo è proprio ciò che potrebbe capitare agli amici del segno dell’Acquario. Questi ultimi, infatti, dovranno cercare di risolvere il problema andatosi a creare e, forse, spegnere il telefono per un po’ potrebbe essere un’ottima idea. Il malumore generato da ciò, porterà l’Acquario ad avere una settimana abbastanza impegnativa che, in questo caso, sarebbe meglio affrontare con tranquillità. Infatti, anche se sono in vista guai seri nella prossima settimana per questo segno, non tutto è perduto. I giorni passeranno in fretta e, per fortuna, con un po’ di razionalità e leggerezza, tutto tornerà alla normalità.

Lettura consigliata

Maggio in ascesa e giugno sulla cresta dell’onda per questo insospettabile segno zodiacale travolto da un’ondata senza freni di fortuna