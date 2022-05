Chi l’ha detto che per godere di frutta e verdura di produzione propria bisogna per forza avere un appezzamento di terreno? Con le tecniche moderne e qualche piccola furbizia suggerita dagli esperti possiamo infatti creare un orto familiare anche in poco spazio.

Le regole

Ebbene, ecco cosa piantare nell’orto per avere un raccolto abbondante di frutti coltivati con le proprie mani anche in uno spazio ridotto. Un piccolo orto infatti ha non pochi vantaggi. Ci consente infatti di non dovergli dedicare tanto tempo per le cure, e facendo le scelte giuste, di godere di raccolti comunque abbondanti.

La prima e fondamentale regola da tenere a mente è la cura del suolo. Infatti bisogna prendersi cura della terra prima ancora di metterci a dimora le sementi. Fra queste ultime dobbiamo scegliere quelle che crescono più velocemente senza occupare troppo spazio. In questo modo si può far ruotare la produzione di vari prodotti sullo stesso terreno.

Infine l’astuzia degli agricoltori esperti, quando non hanno molto tempo e spazio a disposizione, è quella di coltivare prodotti che producono pochi scarti, dunque dove la parte commestibile sia ben maggiore rispetto a quella che non può essere mangiata.

Ecco cosa piantare nell’orto per avere un raccolto ricco e abbondante quando si ha poco spazio e tempo

Questo è il periodo giusto per seminare le insalate. In particolare quelle che danno un rendimento maggiore sono la lattuga a cespo e la rucola. Di entrambe si scartano solo eventuali foglie ingiallite.

Stesso discorso vale per i ravanelli e le carote. Queste si possono piantare anche abbastanza vicine fra loro ed hanno un ciclo vitale molto veloce. Un trucchetto che possiamo mettere in pratica è quella di sfruttare la crescita degli ortaggi in verticale utilizzando come supporti altri ortaggi che invece si sviluppano in orizzontale. È il caso quindi di piantare i pomodori nelle vicinanze dei piselli o dei peperoni e delle melanzane. Questi infatti sono tutti prodighi di raccolto durante la stagione estiva e possono sostenersi a vicenda.

Da non dimenticare assolutamente le cipolle, l’aglio e le patate. Questi ortaggi infatti aiutano a difendere il terreno dai parassiti e non hanno bisogno di grosse cure. Teniamo sempre un piccolo posticino per le erbe aromatiche. Queste possono fare la differenza nel gusto del piatto soprattutto se adoperate appena colte.

Lettura consigliata

