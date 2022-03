Il nostro benessere fisico è fondamentale per una vita lunga e serena ma anche per sentirsi più belli e sicuri in mezzo agli altri. Inoltre, soprattutto con l’avvicinarsi della bella stagione sono in tanti a volersi rimettere in forma e a cominciare dieta e attività fisica. Un modo sicuramente non eccessivamente faticoso ma piacevole potrebbe essere una camminata veloce giornaliera.

In questo modo oltre ad ottenere risultati sulla forma fisica, potremmo addirittura risparmiare fino a 700 euro al mese. Ovviamente, oltre ad uno stile di vita attivo è necessario associare un’alimentazione sana, utilizzando alimenti in grado di compensare carenze e soddisfare i propri fabbisogni. Si pensi che con un contorno di patate dolci potremmo apportare al nostro organismo ben 740 milligrammi di potassio contro debolezza e pressione arteriosa. Inoltre, oltre a seguire una dieta sana e bilanciata, dovremmo cercare di non arrivare troppo affamati a pranzo e a cena. Il segreto potrebbe essere quello di aiutarsi con spuntini nutrienti e proteici.

Per ridurre l’aria nella pancia e centimetri dal girovita potrebbe aiutare una manciata di questi alimenti ricchi di ferro e omega 3

Sembrerebbe che uno spuntino ideale possa essere una manciata di noci. Queste infatti sono un’ottima fonte di proteine e di sali minerali, come fosforo, magnesio, manganese e ferro, oltre alle vitamine del gruppo B. Inoltre hanno notevoli proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Una porzione di circa 6/8 noci è in grado di coprire il fabbisogno medio giornaliero di omega 3. Nonché abbassare il colesterolo e proteggere dalle malattie neurodegenerative.

Pertanto il loro consumo potrebbe oltre a contrastare il colesterolo cattivo, potrebbe ridurre l’aggregazione dei marcatori delle infiammazioni e migliorare il tono dei vasi sanguigni. Inoltre il consumo di noci potrebbe essere utile per ridurre l’aria nella pancia e i centimetri del girovita. In particolare un recente studio ha dimostrato che un’elevata assunzione di noci potrebbe associarsi a riduzioni del peso e del grasso corporeo. La ricerca ha confutato l’idea di tanti che il consumo di frutta secca possa far ingrassare. I dati degli studi sono stati raggruppati utilizzando metodi di meta-analisi.

Dagli studi prospettici è emerso che la frutta a guscio era associata ad una minore incidenza di sovrappeso e obesità. Insomma le prove ottenute dalla ricerca hanno dimostrato che la preoccupazione che il consumo di noci contribuisca all’aumento dell’adiposità sembrerebbe infondata. Pertanto, per non arrivare affamati a tavola potrebbe bastare una manciata di noci che grazie alle loro proprietà apportano anche notevoli benefici alla nostra salute.

