Il momento peggiore della pandemia da Covid 19 sembrerebbe passato. Stando ai numeri e al clamore mediatico, pare che la medicina sia sulla buona strada per vincere la lotta al virus. Certamente la campagna vaccinale è stata fondamentale per dare un taglio netto ai numeri del contagio. Ma credere che i pericoli legati al Covid 19 siano già totalmente passati potrebbe essere un errore.

Gli esperti della Fondazione Veronesi parlano del futuro della pandemia e soprattutto dell’eventuale necessità di una quarta dose di vaccino. Non c’è ancora nulla di troppo certo per la maggior parte della popolazione. Al contempo, però, l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) avrebbe approvato la quarta dose di vaccino per alcune categorie di persone particolarmente a rischio. Vediamo di seguito quali sono i soggetti che probabilmente verranno sottoposti a un ulteriore ciclo vaccinale.

Rischio Covid 19 ancora alto per questi soggetti che potrebbero necessitare presto della quarta dose di vaccino

L’avvento della temuta variante Omicron ha portato alla decisione di istituire una terza dose di vaccino antiCovid (eccezion fatta per gli under 12). Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, la scelta della terza dose è stata assolutamente lungimirante, riducendo sensibilmente casi, ospedalizzazioni e decessi. Ora si presenta la possibilità di ampliare la campagna vaccinale a una quarta dose, che probabilmente sarà obbligatoria per individui fortemente immunocompromessi.

Gli individui immunocompromessi sono coloro che non sembrano rispondere al vaccino come previsto e non sviluppano gli anticorpi necessari. Si tratta di soggetti che hanno un sistema immunitario compromesso, in parte o del tutto. Per queste persone, che quindi sono particolarmente fragili, l’AIFA avrebbe approvato la quarta dose di vaccino.

Ecco chi dovrà fare la quarta dose di vaccino con grande probabilità

Sono diverse le persone rientranti nella categoria degli individui immunocompromessi, dunque con un rischio Covid 19 ancora alto. Tra questi possiamo annoverare:

chi ha subito trapianto di organo con terapia immunosoppressiva;

chi ha subito trapianto di cellule staminali ematopoietiche;

pazienti in trattamento con terapie cellulari Car-T;

chi ha una malattia oncologica o onco-ematologica e sta effettuando un trattamento con farmaci immunosoppressivi;

chi è affetto da immunodeficienze primitive o secondarie;

pazienti in dialisi con insufficienza renale;

pazienti che hanno subito splenectomia;

chi attende un trapianto di organi;

sieropositivi.

Inoltre, gli esperti della Fondazione Veronesi non escludono l’eventualità di una quarta dose anche per altre categorie di persone. Tra queste, potrebbero comparire gli over 65. Per tutti gli altri, comunque, non sarebbe da escludere l’ipotesi di un richiamo vaccinale annuo.

