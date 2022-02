Guadagnerà 700 euro chi fa regolarmente questa attività che aiuta a sgonfiare la pancia e potrebbe allontanare il diabete

Per assicurarsi una vita lunga e serena sono indispensabili una sana alimentazione e uno stile di vita attivo. Ma questo non vuol dire rinunciare ai piaceri del cibo e della tavola o distruggersi in palestra. Come in tutte le cose, in medio stat virtus. Mangiare sano, infatti, consente di conoscere le qualità degli alimenti che consumiamo e prepararli in modo da non far perdere loro le proprietà nutritive contenute.

Ad esempio i metodi di cottura più consigliati per non perdere le proprietà nutritive del pesce, come gli omega 3, sono al cartoccio o al forno e al vapore. Allo stesso modo avere uno stile attivo non vuol dire strafare in palestra, infatti potrebbe bastare una semplice camminata regolare. Ma non tutti sanno che guadagnerà 700 euro chi fa quotidianamente quest’attività. A sostenerlo è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, come riporta sulle sue pagine web la Fondazione Veronesi.

L’importanza di un esercizio utilissimo

Camminare è fondamentale oltre che per mantenersi in linea, anche per rafforzare l’apparato muscolo scheletrico. Questo esercizio può considerarsi una vera e propria attività di prevenzione sia primaria che secondaria. Infatti camminare tutti i giorni può aiutare a tenere lontane molte patologie, in quanto potenzia la muscolatura, aiuta la resistenza cardiovascolare, contrasta l’obesità e il diabete.

Così come può aiutare a diminuire gli effetti di tante patologie. Ad esempio una camminata di circa 22 minuti può farci smaltire un bicchiere di vino senza farci sentire in colpa. Ma la cosa più curiosa è che a fine anno guadagnerà 700 euro chi fa una camminata regolarmente, come si legge sul portale di Fondazione Veronesi.

Infatti camminare regolarmente può farci risparmiare dal punto di vista economico e apportare incredibili benefici sulla nostra salute. Svolgendo quotidianamente quest’attività quotidiana, potremmo contrastare le principali malattie croniche che affliggono la maggior parte delle persone, come il diabete, l’osteoporosi e anche i tumori. Inoltre, camminando all’aria aperta, a contatto con la natura, fa bene all’umore, scaccia l’ansia, lo stress e il nervosismo. Infatti sembrerebbe che cervello e neuroni si attivino con 10 minuti di camminata veloce.

Guadagnerà 700 euro chi fa regolarmente questa attività che aiuta a sgonfiare la pancia e potrebbe allontanare il diabete

Pertanto oltre al benessere del corpo, sembrerebbe che camminare ogni giorno, regolarmente, possa far bene anche alle nostre tasche. Infatti, come riporta Fondazione Veronesi, per rimanere in forma e allo stesso tempo risparmiare la migliore attività da praticare è camminare. Una camminata giornaliera di circa 3 km può far risparmiare fino a 700 euro l’anno. Questa tesi, come riporta l’autorevole Fondazione Veronesi, è stata sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in ordine agli stili di vita europei. In particolare camminare ogni giorno fa risparmiare in ordine ai consumi dell’autovettura. Pertanto, camminare per circa 3 km al giorno senza utilizzare l’autovettura ci fa risparmiare molto in termini di consumo del carburante e manutenzione. O ancora ci fa risparmiare le spese relative all’utilizzo dei mezzi pubblici.

Pertanto, anche se sicuramente di fronte al bene supremo della vita, l’aspetto economico è solo secondario, questo però potrebbe essere un motivo in più. Magari, a fine anno con i soldi risparmiati, si potrebbe optare per un piccolo viaggio o per un bel regalo personale.