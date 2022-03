Ad ogni stagione c’è il suo formaggio e la primavera è perfetta per mangiare questo che è leggero e gustoso, ricco di nutrienti, facile da digerire e ottima fonte di energia immediata

Zucca e melone han la sua stagione. È un vecchio proverbio milanese che, però, è perfetto per dirci che non tutti i mesi sono giusti per mangiare determinati alimenti. Anche il formaggio, che siamo soliti trovare in vendita, ogni giorno, ha una sua stagionalità che andrebbe rispettata.

Perché, paradossalmente, stiamo più attenti alla frutta e alla verdura di stagione e molto meno a quelli che potrebbero essere i formaggi stagionali? Si tratta, ovviamente, di quelli artigianali, dei piccoli produttori, ben diversi da quelli industriali. Sono anche i più ricercati da chi non si accontenta di mangiare solo un pezzo di formaggio, ma vuole sentirne la prelibatezza, il sapore inconfondibile. Insomma, ad ogni stagione c’è il suo formaggio e la primavera è perfetta per assaporarne uno che ha molti pregi.

Quali potremo mangiare in primavera

Per fare qualche esempio di formaggio prodotto in primavera, si potrebbero citare il Pecorino di Pienza, la Vastedda della valle del Belìce, la Robiola di Roccaverano, la Ricotta Scorza nera. Tutti prodotti che, magari, potremmo scoprire con una gita domenicale.

Primavera che, tra l’altro, è la stagione migliore per produrre i formaggi con latte di mucca, perché l’erba che le nutre è più buona. Anche se, poi, dovremo poi aspettare l’estate per mangiarli, a causa della stagionatura. Diverso è il discorso per capre e pecore, che producono il latte migliore proprio in primavera. Il che significa che i loro formaggi freschi sono più gustosi e perfetti per questa stagione.

Il latte di capra, in particolare, ha una serie di vantaggi non indifferenti. In 100 grammi di prodotto ci vengono fornite 76 calorie, delle quali il 23% sono carboidrati, il 20% proteine e il resto lipidi. Alimento ricco e completo che fornisce, tra gli altri, vitamina A, potassio, calcio, magnesio, fosforo, sodio, zinco, ferro.

Il formaggio caprino è più digeribile rispetto a quello di mucca e ha proprietà antinfiammatorie. Essendo fatto con il latte di capra, rafforza le ossa, migliora la salute cardiovascolare, promuove il buon funzionamento del sistema immunitario.

Il caprino, quindi, è un alimento perfetto, fonte di proteine di buona qualità. Essendo ricco di nutrienti è capace di darci quell’energia in più che, proprio in primavera, è un vero toccasana. Il nostro fisico risente di più del cambio di stagione e un alimento così gustoso, in grado di fornire energia facile da spendere, è prezioso.

Lo possiamo mangiare in tanti modi. Magari, solo con un filo d’olio, nell’insalata, servito con le erbe aromatiche o per condire una pasta, magari aggiungendoci dei cipollotti freschi.