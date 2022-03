Le regole fondamentali per stare bene e sentirsi in forma sono sicuramente l’attività fisica, uno stile di vita sano lontano dal fumo e un’alimentazione equilibrata. Questi, infatti, sono i principi cardine per la salute dell’organismo, ai quali vanno aggiunti esami e controlli per i valori del sangue e determinate carenze. Portare, pertanto, in tavola alimenti sani e freschi consente di apportare all’organismo tutti i micro e macronutrienti di cui ha bisogno. Se spesso siamo preoccupati di assumere abbastanza vitamine, non dobbiamo assolutamente sottovalutare l’importanza che i sali minerali hanno sulla nostra salute.

Questi, infatti sono indispensabili per dar vita a quei processi all’interno dell’organismo che producono l’energia di cui il corpo ha bisogno per vivere. Questi si suddividono in due gruppi, macro-elementi e micro-elementi. Nel primo gruppo ritroviamo quei minerali di cui l’organismo ha bisogno quantità discrete. Tra questi vi sono il sodio, il cloro, il magnesio, il calcio, il fosforo, lo zolfo e il potassio. Nel secondo gruppo, ritroviamo quelli di cui l’organismo necessita in ridotte quantità per l’espletamento delle sue funzioni. Tra di essi ad esempio troviamo il ferro, il selenio, lo iodio e il manganese. Mangiare pertanto alimenti sani e preparati nel modo giusto per non far perdere loro le sostanze nutritive è fondamentale. Ad esempio la carne di tacchino povera di colesterolo è ricca di selenio e potrebbe contrastare l’arteriosclerosi e l’invecchiamento.

740 milligrammi di potassio contro debolezza e pressione alta non nella banana ma in quest’ortaggio di stagione facilissimo da preparare

Tra i minerali di cui l’organismo necessita, in grandi quantità, troviamo il potassio che svolge importanti funzioni al suo interno. In particolare è fondamentale per la trasmissione degli impulsi nervosi, per il controllo della pressione arteriosa e della contrazione muscolare.

Inoltre, partecipa alla sintesi delle proteine e alla trasformazione degli zuccheri in glicogeno.

Tra i cibi più ricchi di potassio troviamo le patate americane o dolci. Si pensi che due piccole patate dolci contengono 740 milligrammi di potassio. Pertanto una porzione di patate dolci copre quasi un terzo del fabbisogno giornaliero di potassio. La stagione migliore per questo tipo di patata è tra ottobre e marzo. Inoltre grazie all’apporto di vitamine, minerali e antiossidanti sono grandi alleate della salute cardiovascolare perché potrebbero proteggere cuore e arterie. Grazie alla vitamina A, che aiuta a combattere l’ossidazione potrebbero proteggere anche la vista, la pelle e le mucose. Inoltre rispetto alle classiche patate hanno un indice glicemico molto più basso.

Ecco un contorno veloce e gustoso per grandi e piccini

Grazie alle loro proprietà nutritive sono ideali per un contorno delicato e sfizioso.

Basteranno 2 o 3 patate americane, olio d’oliva, rosmarino, aglio in polvere, sale e paprika. Dopo averle lavate bene sotto l’acqua corrente le tagliamo a fette e poi le riduciamo in bastoncini. Successivamente, le versiamo in una ciotola e le condiamo con olio, aglio in polvere, paprika, rosmarino e un pizzico di sale e mescoliamo. Le adagiamo su una teglia ricoperta da carta forno e inforniamo per una ventina di minuti a 200 gradi.

Approfondimento

Mente reattiva e cervello pimpante anche a 50 e 60 anni grazie a questo diffuso ortaggio che potrebbe allontanare l’Alzheimer