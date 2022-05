Per ridurre il gonfiore ed evitare scorregge puzzolenti anche questi esercizi inaspettati potrebbero aiutare a raggiungere la pancia piatta

Avere la pancia piatta è uno dei desideri che accomuna tante persone, ma non è semplice da ottenere. Come avere la pancia piatta? Innanzitutto, attraverso l’alimentazione e l’attività fisica. Dovremmo optare per un regime alimentare ipocalorico, preferendo frutta e verdura a discapito di alimenti ricchi di grassi e zuccheri.

Ciò nonostante, dovremmo fare attenzione alla quantità, soprattutto della frutta. Sebbene sia un alimento ad alto contenuto di fibre, vitamine e sali minerali, la frutta contiene pur sempre dello zucchero. L’eccesso della quantità potrebbe essere controproducente.

In ogni caso, sarebbero le fibre ad aiutare l’intestino nella sua funzione. Le fibre sono essenziali, perché contribuirebbero al corretto funzionamento del tratto intestinale favorendo l’evacuazione. Il lato negativo delle fibre sarebbe, però, la comparsa di meteorismo. Quest’ultimo è il termine scientifico per indicare la presenza di gas intestinale.

Ecco perché se ci dovesse scappare qualche puzzetta di troppo, le responsabili potrebbero essere le fibre, o meglio, l’eccessiva quantità ingerita. Non bisognerebbe mai strafare, neanche con la verdura. Infatti, anche questi ortaggi ne sono responsabili.

Il gonfiore addominale

La pancia gonfia è la conseguenza dell’eccessiva quantità di gas intestinale presente, ma potrebbe indicare anche l’esigenza di andare di corpo. Quindi, per ridurre il gonfiore ed evitare scorregge puzzolenti, dovremmo evitare di eccedere con la quantità di qualsiasi cibo, anche di frutta e verdura.

Solo con una sana e corretta alimentazione e con l’attività fisica potremmo ridurre il gonfiore e raggiungere presto la pancia piatta. Per questo dovremmo rivolgerci ad un nutrizionista, che ci indicherà come e cosa mangiare e ci seguirà in questo percorso.

La Fondazione Veronesi indica, come alleato contro il meteorismo e il gonfiore, le tisane carminative composte dai semi di finocchio, ma anche di cumino e aneto. Tuttavia, pochi sanno che anche alcuni esercizi di yoga potrebbero aiutare.

Per ridurre il gonfiore ed evitare scorregge puzzolenti anche questi esercizi inaspettati potrebbero aiutare a raggiungere la pancia piatta

Lo yoga non aiuterebbe solo la mente a rilassarsi e a favorire la concentrazione. Favorirebbe il rilassamento del corpo e alcuni esercizi mirati potrebbero aiutare a ridurre il gonfiore addominale. Infatti, durante le posizioni la pancia si contrae ad ogni espirazione.

La prima posizione yoga è quella del bambino. Su un tappetino, bisogna inginocchiarsi, abbassare i glutei fino a toccare i talloni e allungarsi con la schiena e le braccia. La seconda posizione è quella del cobra. Bisogna stendersi a pancia sotto e sollevare il busto con le braccia, mantenendo gambe e piedi distesi.

In questo modo la pancia è ben contratta e allungata. Nel terzo esercizio dobbiamo distenderci con la schiena sul tappetino e portare le ginocchia fino al petto, tenendole ferme con le braccia. Tutti questi esercizi andrebbero mantenuti per circa 20 secondi ciascuno.

