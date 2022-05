Ci sono macchie che, più di altre, rappresentano un vero e proprio incubo per chi in casa si occupa del bucato. Il rischio infatti, con alcune di queste, è duplice. Da un lato il timore è quello di pretrattare la macchia in modo troppo energico o con agenti troppo aggressivi e peggiorare il tutto. A quel punto l’alone che rimane, potrebbe essere di gran lunga peggiore della macchia. D’altro canto, non pretrattare o lasciar asciugare la macchia potrebbe voler dire non riuscire mai a sbarazzarsene.

Una delle sostanze che ci mette di fronte a questo bivio è sicuramente il sangue. Questo vale sia nel caso di piccole escoriazioni, che possono capitare durante il lavoro o le faccende di casa oppure durante i giochi dei bimbi.

Un problema piuttosto comune

Al tempo stesso rappresenta un vero cruccio per le donne che hanno a che fare con un ciclo mestruale abbondante. È proprio per loro che la vita a volte è più dura quando si tratta di sbarazzarsi di una macchia. Sarà capitata a tutte infatti quella perdita che ha macchiato i pantaloni o magari il letto o il divano.

Lo stesso vale per quella pellicina che, non volendo, è stata tirata via e ha macchiato proprio la nostra miglior camicia. In cucina, poi, avendo a che fare con carne e pesce fresco, il rischio è decisamente elevato.

Cosa fare, dunque? Niente panico. Possiamo infatti mandar via le macchie di sangue da pantaloni, superfici in tessuto varie, camicie e vestiti in modo piuttosto semplice. Anzi, abbiamo l’imbarazzo della scelta.

Ci sono infatti ben 4 metodi differenti tra cui scegliere, anche in base alla delicatezza del capo o della parte da trattare.

Via le macchie di sangue da pantaloni, camicie e tessuti vari senza fatica grazie a questi 4 semplici metodi

Scopriamo, quindi, quali sono le diverse soluzioni possibili per liberarci di questo particolare tipo di macchie.

Acqua ossigenata e acqua fredda

Versiamo l’acqua ossigenata sulla macchia, lasciando agire per circa 15 minuti.

Risciacquiamo con acqua fredda e mandiamo tutto in lavatrice.

Dentifricio e acqua fredda

Distribuiamo il dentifricio sulla macchia e lasciamo che si secchi.

Procediamo sempre con il risciacquo con acqua fredda e poi lavatrice.

Sale, limone, bicarbonato ed acqua fredda

Versiamo nell’acqua i 3 ingredienti e immergiamo il tessuto da trattare, lasciando agire per 3/4 ore.

Sapone di Marsiglia e acqua fredda

Sotto l’acqua corrente trattiamo con il sapone di Marsiglia strofinando delicatamente.

Anche in questo caso concludiamo con il consueto ciclo in lavatrice.

Ecco dunque 4 semplici quanto efficaci metodi per sbarazzarci di certe macchie, senza rovinare irrimediabilmente tessuti e capi.

Conoscerli sarà un’arma in più.

