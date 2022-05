Coltivare il proprio orticello è una piacevole attività che può dare grandi soddisfazioni. Pochi piaceri nella vita sono superiori al veder crescere il frutto di mesi di fatica. Tra zappare, irrigare e nutrire le nostre piantine, avremo speso di certo un sacco di tempo ed energie.

Tuttavia, i nostri sforzi potrebbero vanificarsi a causa dell’attacco di piccoli animaletti che infestano l’orto. Formiche, afidi e parassiti sono solo alcune di queste terribili minacce in miniatura. Un altro grande pericolo che molti si trovano costretti ad affrontare sono le lumache.

Le limacce, in particolare, potrebbero provocare danni catastrofici alle colture e farci piangere lacrime amare.

Un serio rischio per ortaggi e verdure

Le vediamo più spesso uscire allo scoperto nella stagione delle piogge. In realtà, però, le lumache sono presenti per tutto l’anno e i segni del loro passaggio sono ben riconoscibili. Questi gasteropodi sono ghiottissimi delle foglie delle nostre piantine, tanto che le divorano letteralmente.

Biete, insalate e cavoli sono i loro bersagli preferiti, così come tutta la verdura a foglia verde. Il biglietto da visita sono quei grandi buchi impressi dai morsi sulla superficie degli ortaggi. La certezza della loro colpevolezza si avrebbe notando le tipiche scie di bava lasciate dal transito.

Sbarazzarsene potrebbe diventare una priorità e vera e propria missione per molti. A questo scopo esistono molti prodotti commerciali sul mercato, ma i lumachicidi sarebbero spesso tossici e da usare con cautela. Per questo, possiamo evitare di correre rischi ricorrendo a un prodotto naturale particolarmente prezioso.

Per allontanare le lumache senza guscio dall’orto spopola questo rimedio naturale che protegge meglio di aceto e sapone di Marsiglia

I sistemi naturali a nostra disposizione sono diversi e tutti più o meno affidabili. Anche se il più conosciuto è forse la famosa trappola alla birra, molti tenderebbero a sfruttare il potere di aceto e sapone di Marsiglia. Entrambi i prodotti andrebbero spruzzati direttamente sulle lumache per eliminarle, magari diluiti in acqua. Tuttavia, anche se sembrerebbero utili sui parassiti, la loro efficacia non parrebbe garantita sugli invasori di taglia più grande.

Ed è proprio qui che entra in gioco un ingrediente determinante per allontanare le lumache senza guscio dall’orto. Si tratta dello zolfo in polvere. Lo conoscevamo già per l’azione fungicida, ma funzionerebbe benissimo anche come repellente.

Utilizziamo quello puro al 100%, spargendone un po’ attorno alle piante. Dovrebbe fare da barriera naturale contro gli attacchi delle limacce, che si guarderanno bene prima di provare a oltrepassarla.

Approfondimento

