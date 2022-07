Il cielo dell’estate ci regala spettacoli romantici e affascinanti. Una data importante è quella del 13 luglio quando avremo la Luna piena, anzi una super Luna perché sarà più grande e luminosa del solito. La vedremo nella notte tra il 13 e il 14 luglio se il cielo sarà sereno. I nativi americani la chiamano Luna del Cervo perché la sua comparsa in cielo coincide con il momento in cui i cervi rinnovano i palchi delle corna e si preparano alla lotta per il potere all’interno del branco. Per noi può rappresentare un momento di riflessione e di tregua dagli impegni quotidiani per goderci quello che la vita ci riserva.

Perfezionismo all’eccesso

La Luna piena del 13 luglio è un momento di svolta per i nati nel segno della Vergine. Che non amano le novità e temono i cambiamenti per paura di rimanere delusi. Infatti questo è il segno della conservazione per eccellenza, del perfezionismo portato all’eccesso. Sogna in grande ma teme il passaggio alla realizzazione concreta dei progetti. Gli astri lo spingeranno ad osare per avere successo in campo lavorativo. E finalmente fileranno come schegge, felici di raccogliere i giusti riconoscimenti. Qualche nube in campo affettivo, scaramucce e discussioni per problemi futili generate dal nervosismo del momento. Ma il romanticismo è dietro l’angolo e i piccoli screzi saranno subito appianati con la complicità dell’estate.

La Luna piena del 13 luglio segna la svolta per la Vergine e porta fortuna in amore ad altri due segni zodiacali

I nati nel segno dell’Acquario vivranno momenti particolarmente felici in amore. Le coppie ritroveranno l’intimità con la complicità di un bel viaggio o di una vacanza e sentiranno di nuovo le formiche nello stomaco. Saranno pazienti anche con la suocera che però non porteranno in vacanza. I single faranno incontri frizzanti e vivranno emozioni intense. Sboccerà l’amore vero? Le stelle in questo ci lasciano liberi di decidere. Sul lavoro periodo pesante per il carico di impegni che stressano un po’. Le stelle consigliano di non lasciarsi sopraffare dal pessimismo ma di sfruttare le occasioni, che si presenteranno in seguito a incontri molto stimolanti. Aria di cambiamento e novità promettenti in arrivo.

Luce in fondo al tunnel per i Bilancia che stanno per uscire da un periodo di affaticamento e stress. Impegni e scadenze sono un superlavoro da non sottovalutare quando bisogna completare un progetto. Ma la situazione si sta per allentare così come sono in arrivo le sospirate vacanze. L’amore per fortuna va a gonfie vele con momenti di grande passione.

