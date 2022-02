Secondo le statistiche in Italia 3 milioni di persone soffrirebbero costantemente di emorroidi. Cifre che potrebbero anche dilatarsi con chi si vergogna e non segue i canali medici per curarsi. Tra questi 3 milioni sarebbero in crescita le donne, anche a causa del parto, che potrebbe favorirle. Se compaiono ogni tanto, perché ci concediamo una cena piccante è un conto. Ma se ci perseguitano allora è bene prendere in considerazione l’operazione chirurgica. Sempre, col consulto medico specialistico, ovviamente. Attenzione perché in questo articolo tratteremo anche quei cibi non famosi per essere alleati delle emorroidi e che potrebbero rivelarsi tali.

Attenzione agli aperitivi troppo piccanti

Nonostante la giovane età, e quindi un fisico potenzialmente più sano, i nostri giovani sarebbero a rischio emorroidi. Semplicemente, perché come ricordano gli specialisti, anche in questo studio, alcol e cibi piccanti sarebbero una vera e propria bomba. I famosi spritz, tanto alla moda, ma anche tutte le cucine etniche speziate e piccanti, sarebbero una vera e propria pubblicità a favore delle emorroidi. Ma se pepe, salse messicane, curry e superalcolici fanno la loro, attenzione anche ai troppi caffè. In questo, rimproveriamo anche gli adulti. Soprattutto i maschietti, che, magari ne bevono anche 6/7 al giorno.

Non solo salame e peperoncino ma attenzione a questi 3 alimenti che potrebbero favorire la comparsa delle fastidiosissime emorroidi

Non molti sanno che ci sono 2 azioni semplicissime consigliate dai medici per la prevenzione delle emorroidi:

bere i famosi 2 litri al giorno di acqua;

fare movimento, sport e attività fisica.

Del caffè ne abbiamo parlato, ed è una bevanda alleata delle emorroidi, ma attenzione anche a:

merendine, soprattutto quelle al cioccolato;

formaggi eccessivamente stagionati;

snack vari.

Occhio alle poche fibre all’intestino pieno

Non solo salame e peperoncino ma dovremmo fare attenzione a questi 3 alimenti perché contengono poche o zero fibre e “intaserebbero” l’intestino. Alla fine, come si dice, corri e scappa, torniamo sempre lì. Se beviamo poco e ci nutriamo scarsamente di fibre, vitamine e minerali, ecco la stitichezza dietro l’angolo. Creiamo un tappo nell’intestino, costipandolo e impedendone il corretto transito. Come se invitassimo a nozze le emorroidi. E, come ricordano, i medici, non sottovalutiamole, aspettando che se ne vadano da sole. Soprattutto se continuiamo a sgarrare a tavola. Per la nostra salute, meglio ascoltare i medici e prevenire, prima di curare.

