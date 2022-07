Abbiamo visto recentemente come ci vogliono anche determinati cibi per mantenere in forma il nostro fisico. Lo sanno bene gli sportivi che questi alimenti sarebbero un’alternativa importante nel momento in cui scegliamo di non mangiare la carne o il pesce. E, obiettivamente, con giornate che arrivano a sfiorare i 40 ° è difficile pensare di allenarsi. A meno di non farlo nel fresco dell’aria condizionata di una palestra o nell’acqua di una piscina. Ma, molti di noi per svariati motivi, cercano degli esercizi da poter svolgere anche a casa, magari risparmiando i soldi dell’allenamento. Proprio pensando al rassodamento delle gambe, andiamo a suggerire ai nostri Lettori alcuni esercizi. Condizione necessaria e sufficiente, però quella di stare bene fisicamente e non soffrire di mal di schiena o problemi alle ginocchia.

Un semplicissimo da fare in coppia

Il primo esercizio che consigliamo ai nostri Lettori viene dai campi di calcio e possiamo farlo ovunque, basta avere un compagno. Disponiamoci in piedi l’uno di fronte all’altro e chiediamo al nostro partner di stare con le mani leggermente fuori del tronco e con le palme rivolte verso il basso. Alternando l’alzata delle ginocchia, andremo proprio a toccare il palmo della mano del compagno di allenamento. Possibilmente facendo seguire l’incrocio tra gamba e braccio opposto.

Per rassodare le gambe e aumentare i muscoli non solo squat e affondi ma anche questi 3 semplici esercizi fatti a casa risparmiando

Altro esercizio che farà molto bene alla tonificazione non solo delle gambe ma anche dei glutei è uno step con aggiunta. Mettiamoci frontalmente a uno scalino, una cassapanca o un qualsiasi altro accessorio su cui andremo a fare il nostro step. Dopodiché, alternando per qualche secondo, andiamo a tendere la gamba parallelamente al terreno e appoggiandola per esempio a una sedia. Esercizio, non complicato, ma che richiede un minimo di concentrazione e di agilità per evitare inutili infortuni.

Un esercizio da seduti

Per rassodare le gambe e aumentare i muscoli, chiudiamo la nostra rassegna con un esercizio stavolta da seduti. Mettiamoci seduti, possibilmente su un materassino o un cuscino rigido che sia sollevato da terra. Con una posizione a 90°, quindi gambe stese parallelamente e adiacenti al terreno e busto in verticale. Alterniamo l’alzata di una gamba e l’altra, anche in questo caso possibilmente con il braccio posto. Esercizio che potrebbe provocarci qualche fastidio iniziale se non siamo abituati, ma particolarmente efficace per tonificare gambe e glutei.

Approfondimento

