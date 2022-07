È davvero curioso come nell’alimentazione al pari della moda possano tornare delle tendenze e conquistare la scena. Pensiamo a quelli che per i nostri nonni e i nostri genitori da bambini erano alimenti poveri. Ci riferiamo alla cipolla, alle patate e ai fagioli. Che, oggi, rivalutati in tutti i loro nutrienti e i loro benefit salutari, sono pietre miliari della nostra alimentazione. Popoli interi che venivano denigrati, come i messicani per i fagioli e gli irlandesi per le patate. Oggi, questi alimenti sono assai comuni sulle nostre tavole, e non sono più legati strettamente alla povertà. Anzi con i rincari che hanno subito proprio frutta e verdura in queste settimane, la situazione sembra essersi davvero ribaltata.

E, nonostante questo, c’è ancora una categoria di alimenti che viene considerata un rimpiazzo proteico di carne e pesce, ma dovremmo cercare di portare a tavola più spesso. Ricordando però sempre di fare questa operazione per non rimetterci la salute.

Perché i legumi fanno bene al cuore

Qualcuno li chiama rimpiazzo della carne, ma la famiglia ormai allargata dei legumi sarebbe sempre più un’alleata importantissima del nostro benessere. Invidiando spesso quelle enormi pentole di fagioli che si prepara il mitico Bud Spencer nei suoi film, dovremmo ricordarci come i legumi siano considerati dagli esperti dei veri e propri alleati del cuore. Grazie alla presenza di proteine in versione light e all’assenza di grassi.

Ricorda questo studio medico che sarebbero in corso degli studi internazionali addirittura sulla possibilità che i fagioli svolgono un ruolo di prevenzione contro l’arteriosclerosi. Proprio come ribadito dallo studio stesso, non sarebbero stati ancora approvati al 100% questi studi, ma sarebbero comunque l’ennesima riprova della bontà salutare dei fagioli.

Qualcuno li chiama rimpiazzo della carne ma questi alimenti ricchi di proteine manterrebbero anche le ossa forti e il cervello agile

Ma, per non stufare i nostri Lettori che probabilmente di fagioli ormai sapranno tutto, vogliamo parlare della qualità azuki. Forse non conosciuta a tutti, questa qualità di piccoli legumi dal colore rosso intenso è coltivata in Giappone da centinaia di anni. Considerato in Oriente un vero e proprio jolly per disintossicare fegato e reni. Tanto che grazie agli ultimi studi internazionali i fagioli azuki si sarebbero ritagliati un posto importante tra i super food. Solitamente in vendita nei negozi biologici, possiamo comunque trovarli anche nei supermercati più riforniti e su Internet. Proprio come tutti gli altri fagioli e legumi, possiamo trovarli nella variante pronta precotta o in versione secca da bollire.

