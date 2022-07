In casa i lavori da fare non finiscono mai. Per quanta attenzione prestiamo ad un buon uso dei sanitari, purtroppo presto o tardi arriverà il giorno in cui potranno darci dei problemi. I sanitari sono fondamentali nella quotidianità di ognuno di noi e quando non funzionano bene possono darci molto disagio. A chi non è mai successo di trovare il WC intasato? Se il WC si intasa può essere per diversi motivi. Tubature vecchie ed usurate, ma anche un uso improprio degli scarichi possono creare non pochi problemi ed impedirci di utilizzare il bagno. Questo problema può farci disperare, ma fortunatamente a volte possiamo risolverlo da soli. Per preservarne la funzionalità, è fondamentale evitare di gettare nel water oggetti di qualunque tipo e quantità eccessive di carta igienica. Tuttavia, in caso di intervento possiamo provare un semplice e pratico rimedio tramandato dalle nonne.

Geniale questo rimedio casalingo per liberare velocemente il WC otturato più un trucco per togliere macchie gialle e incrostazioni

Se il nostro WC è intasato è necessario provare a spostare il blocco in qualche modo. Dopo aver indossato un paio di guanti, procuriamoci un filo di ferro di una lunghezza di almeno 30 centimetri. Questi oggetti sono molto flessibili e possiamo piegarli modellandoli nel modo più utile per noi. Infiliamolo lentamente nello scarico e usiamolo come un gancio, cercando di muovere la massa. Se riusciamo a portarla verso di noi, potremo rimuovere la causa del blocco e procedere al secondo step.

Ci sono 2 prodotti che molti di noi hanno già in dispensa e che possono aiutarci a risolvere il problema. Dopo aver rimosso la massa, cerchiamo di eliminare ogni possibile residuo rimasto nello scarico. Dunque, versiamo nel WC un bicchiere di bicarbonato e 30 grammi di acido citrico. Portiamo ad ebollizione una pentola d’acqua e quando sarà bollente versiamola nel water. La reazione tra acido citrico e bicarbonato libererà facilmente lo scarico restituendoci un WC funzionante.

Un consiglio in più

Davvero geniale questo rimedio casalingo per liberare velocemente il WC, ma a volte uno scarico otturato non è la sola cosa che ci dà problemi. Il WC è soggetto a macchie gialle ed incrostazioni antiestetiche per via del calcare. Molti non lo sanno, ma basta davvero poco per sbiancare il WC in modo naturale senza ricorrere a sostanze chimiche. Per rimuovere facilmente questi aloni orribili e lo sporco incrostato, possiamo unire il succo di limone e il tea tree oil. Uniamo 20 gocce di tea tree oil e il succo di 3 limoni. Agitiamo questa soluzione e vaporizziamola in corrispondenza delle macchie da rimuovere. Lasciamo agire il prodotto per diverse ore e versiamone anche una modesta quantità su una spugna. Strofiniamo con forza sulle macchie e l’azione combinata di questi ingredienti ci permetterà di rimuovere senza fatica ogni tipo di sporco.

