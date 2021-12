Il 2021 sta per volgere al termine e tutti siamo in fermento per l’arrivo del 2022 e per accoglierlo. Tante le aspettative e i buoni propositi stilati, infatti per la maggior parte delle persone il nuovo anno dovrebbe essere un punto di svolta verso una nuova vita.

L’ultimo dell’anno diventa un momento in cui abbandonare le frustrazioni e volgersi con ottimismo verso il futuro, augurandosi che sia più roseo del passato.

Talvolta tutti i sogni in serbo rischiano di infrangersi, altre volte invece promettono di realizzarsi. Secondo l’oroscopo saranno alcuni segni zodiacali in particolare a beneficiare del 2022.

Per questi segni zodiacali gennaio sarà un trampolino di lancio verso un 2022 superlativo e di grande svolta

Da quelle che sono le previsioni delle stelle, alcuni segni finalmente potrebbero sterzare e indirizzare la propria vita verso le mete agognate e ambite.

Il 2022 sarà un anno particolarmente positivo per l’Ariete, in effetti è tra i segni travolti da una passione sfrenata e che farà scintille in amore. In più, è anche tra coloro che godranno di abbondanti rovesci di denaro. La fortuna effettivamente sembra sorridergli sui vari fronti, o forse è lui a sorridere a lei. Una nuova consapevolezza sembra farsi strada e anche una maggiore e più matura destrezza. Ciò lo porterà a prendere subito decisioni importanti e significative per i mesi a venire.

Il Toro comincerà il 2022 con un ritrovato vigore e soprattutto con la voglia di spaccare. Uscirà dalla sua comfort zone e allargherà il proprio orizzonte, saranno questi ripensamenti a spingerlo a superare i propri limiti e a condurlo verso la vetta.

Il Cancro ha avuto periodi davvero difficili, il suo anno è stata una vera e propria lotta. Tutto ciò però gli è servito, una nuova sicurezza si è impadronita di lui. Il Cancro di gennaio sarà molto più temerario e in grado di mettere a tacere i propri dubbi, saprà correre a gambe levate verso la felicità.

Un cielo radioso costellato di soddisfazioni

Il Capricorno finora ha seminato con impegno, ma ancora non ha visto arrivare frutti. Il momento della

raccolta arriverà però col nuovo anno, già dal primo mese potrà cominciare a goderne. Ad agevolarlo una ritrovata serenità e l’appresa capacità di comprendere quando e come prendersi sul serio.

L’Acquario metterà presto i suoi tentennamenti da parte e si concentrerà su se stesso. Subito comincerà a delineare il sentiero da seguire e tutto sembrerà finalmente più limpido e chiaro, la riscossa è vicina.

I Pesci vengono da un periodo di frustrazione e sfortuna. Come si suol dire però la fortuna gira e sembrerebbe farlo proprio verso di loro. Gli sforzi e le sofferenze sono un brutto ricordo da lasciarsi alle spalle. Infatti, già da Gennaio cominceranno a prendersi le prime di una lunga serie di rivincite.

