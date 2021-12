Il 2021 è ormai in dirittura d’arrivo e porterà via con sé le delusioni e le frustrazioni di quest’ultimo anno. L’arrivo di un nuovo anno, invece, conduce sempre aspettative e speranze per il futuro, ma soprattutto l’auspicio di miglioramenti nella propria vita su ogni fronte.

Abbiamo visto già come nel 2022 dal punto di vista economico, alcuni segni riceveranno abbondanti rovesci di denaro. Spostiamoci ora sul versante amoroso, per scoprire quali segni avranno fortuna negli affari di cuore e grandi sorprese.

Un’ondata di passione sfrenata trascinerà questi segni zodiacali che in amore faranno scintille nel 2022

Inutile negarlo, l’amore quando entra nella nostra vita porta con sé una luce nuova in grado di illuminarne ogni anfratto. Come nel caso di queste coppie di segni zodiacali baciate dalle stelle per un amore duraturo.

Non sempre però è facile trovare la propria anima gemella e corrispondenza nei sentimenti. Secondo l’oroscopo, però, alcuni segni zodiacali potrebbero finalmente provare questa gioia.

La Vergine ha molto sofferto negli ultimi tempi, tanto più considerando quanto sia facile ferirla e provocarle delusioni, date le sue grandi aspettative perfezioniste. Sembrerebbe non attendersi più nulla da nessuno. Nonostante questo stato d’animo, potrebbe rendersi conto di avere o di conoscere già una persona speciale che saprà farle cambiare idea.

L’Ariete ha fatto spesso scelte avventate e forse anche qualche errore a livello sentimentale. Ne sta pagando in molti casi ancora lo scotto, ma il 2022 gli porta nuove occasioni, soprattutto per recuperare. Se pensa di aver perduto una persona alla quale teneva, in realtà potrebbe sbagliarsi di grosso. Potrebbe arrivare nuova linfa a ravvivare in modo bollente la situazione.

Lo Scorpione ormai è ben saldo nella propria solitudine da un po’, ha rinunciato a legami seri e duraturi. Potrebbe però non aver ben fatto i conti con Cupido, il quale potrebbe svelargli che avere una relazione non sia una cosa così noiosa quando la si ha con la persona giusta.

Amore a gonfie vele

Un’ondata di passione sfrenata trascinerà questi segni zodiacali che in amore faranno scintille nel 2022. L’Acquario sta cercando ancora una propria dimensione e tanti dubbi hanno investito la sua vita. La conseguente fiacchezza a livello sentimentale lascerebbe, però, il posto nel 2022 a certezze ritrovate e anche a un bel po’ di piccante nei rapporti. Sarà tutta un’altra musica.

Il Capricorno ha avuto un periodo di negligenza a livello amoroso perché assorbito dalle proprie ambizioni. Il nuovo anno porta più consapevolezza e anche intraprendenza. Potrebbe quindi finalmente lasciarsi andare per vivere i sentimenti a 360 gradi.

Chiudiamo con i Pesci, che non ricorderanno certo il 2021 come un anno fortunato in amore. Bene, il 2022 invece potrebbe rientrarvi a pieno titolo. Un incontro speciale potrebbe spazzare via ogni ritrosia e incertezza, potrebbe arrivare finalmente quella storia d’amore tanto sognata.

Approfondimento

Brutte notizie per i partner di questi 5 segni zodiacali perché sono incredibilmente gelosi