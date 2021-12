Il 2021 è quasi agli sgoccioli, tra non molto armati di bicchieri carichi di spumante lo saluteremo definitivamente.

Si chiuderanno i conti dell’anno passato e bisognerà cominciare a farli con quello in arrivo. Un anno nuovo e da scoprire vivendolo, senza sapere se ci riserverà brutte o belle sorprese.

Indubbiamente non possiamo indovinare il futuro, però potremmo dare un’occhiata a quelle che sono le previsioni dell’oroscopo.

In particolare, vedere cosa prospettano per noi le stelle sul fronte monetario, un campo importante per tutti noi.

Sono questi i segni zodiacali che nel 2022 dovranno gestire i soldi con parsimonia perché rischiano di essere squattrinati

Alcuni segni avranno su di sé abbondanti rovesci di soldi nel 2022, ma purtroppo la situazione finanziaria non sarebbe rosea per tutto lo zodiaco.

Qualcuno infatti, secondo le stelle, potrebbe avere qualche difficoltà economica. Il nuovo anno quindi potrebbe richiedere una particolare oculatezza e attenzione al risparmio.

Il Leone tende a pensare e ad agire in grande, questo è un suo grande pregio, ma spesso questa megalomania potrebbe farlo restare al verde. Questo non vuol dire che dovrà rinunciare alle proprie ambizioni, ma semplicemente gli conviene stringere un po’ la cinghia.

Non più floride le finanze dello Scorpione, il quale potrebbe lasciarsi prendere un po’ la mano dal proprio fanatismo e ambire a uno stile di vita al di sopra delle proprie possibilità. Prima di decidere le uscite alle quali destinare i propri soldi, sarebbe preferibile valutare quali siano le entrate.

Anche l’Acquario rischia di ritrovarsi col conto in rosso. Infatti comincerà l’anno abbandonando il senso del risparmio avuto finora e potrebbe concedersi qualche costoso svago. Importante compiere valutazioni dettagliate, perché spese impreviste potrebbero sballare l’equilibrio già in bilico.

Altri segni che dovranno destreggiare bene i risparmi

Se i tre segni suddetti dovranno stare accorti con i propri conti, altrettanto anche dovranno fare altri segni. Per loro la situazione sarà più florida, ma potrebbero avere diversi picchi e cali finanziari.

Motivo per cui, nei momenti di maggiore guadagno, sarà bene non sperperare ma conservare per quando potrebbero arrivare tempi meno sereni.

Sarà facile per il Capricorno, uno dei segni più ambiziosi e irrefrenabili. Il suo senso concreto lo porta difficilmente a fare colpi di testa. Però dopo aver lavorato duramente e averne raccolto i frutti, potrebbe avere maggiore propensione a lasciarsi un po’ andare.

Anche il Toro non può propriamente tirare un sospiro di sollievo. Sebbene sia molto pratico, potrebbe trovarsi ad affrontare grandi investimenti per la famiglia e perdere un po’ di vista quella che è la stabilità economica.

Chiudiamo la rassegna con i Pesci che, nonostante le buone entrate che avranno, potrebbero non avere la situazione in mano. I loro sogni e la voglia di libertà potrebbero giocare loro brutti scherzi e portarli a perdere di vista la reale situazione economica.

Sono dunque questi i segni zodiacali che nel 2022 dovranno gestire i soldi con parsimonia perché rischiano di essere squattrinati. L’anno nuovo potrebbe portare sorprese positive, ma chiede loro un po’ di moderazione dal punto di vista monetario.

