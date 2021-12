Nel 2022 abbondanti rovesci non di pioggia ma di soldi su questi fortunati segni zodiacali

Il 2021 è quasi alle porte, è il momento dunque di tirare le somme di quest’anno giunto quasi al termine. Un anno duro per molti e facile da lasciare alle spalle, per altri carico di soddisfazioni e difficile da salutare e con un finale perfetto. È un dicembre stellare, infatti, non solo per Sagittario e Capricorno, ma fortunato anche per altri 4 segni zodiacali.

In ogni caso è tempo di guardare al futuro e verso l’orizzonte, perché il 2022 si prepara a entrare in scena.

È ora di cominciare a pianificare i buoni propositi per l’anno venturo e anche di domandarsi cosa ci aspetta.

Stabilità economica per questi segni zodiacali

Inevitabile che molte delle preoccupazioni di ognuno di noi riguardino la situazione economica. Volenti o nolenti, il denaro ci serve e può darci una mano in molti settori della vita.

Soprattutto per coloro che stanno mettendo in cantiere grandi progetti per il 2022.

Secondo l’oroscopo, a beneficiare di abbondanti quattrini saranno alcuni segni in particolare.

Nel 2022 abbondanti rovesci non di pioggia ma di soldi infatti su questi fortunati segni zodiacali.

Oltre, però, a coloro che vedranno lievitare considerevolmente le loro finanze, ve ne sono anche alcuni che potranno godere dell’agognata stabilità economica. I loro conti secondo l’oroscopo nel 2022 dovrebbero quadrare e le preoccupazioni circa i soldi essere un lontano ricordo.

La Vergine potrà godere del frutto del proprio lavoro e contare sull’accumulo di risparmi. Questo le consentirà anche di poter tentare in modo maggiore la fortuna attuando i progetti che ha in mente da tempo. Potrebbe quindi anche aumentare il proprio gruzzolo.

Anche l’Ariete può tirare un sospiro di sollievo, il 2021 gli dovrebbe dare maggiore tranquillità sul fronte monetario. Dovrà stare accorto al proprio portafoglio, ma potrà comunque permettersi ogni tanto qualche spesa folle.

Il Cancro, dopo un periodo in bolletta, sembrerebbe avere ora un po’ di fortuna dalla sua parte. Il tempo dei conti in rosso sembrerebbe concluso. Ovviamente ciò non vuol dire buttare via i soldi in baggianate, ma la gestione potrà essere più serena.

Le stelle hanno un’opulenta ricchezza in serbo per alcuni segni, per i quali il 2022 si prospetta davvero d’oro.

La Bilancia, che è anche uno dei segni più abili a indossare maschere e ad abbindolarci, starà alla grande. Il suo conto infatti potrebbe avere più entrate, anche consistenti, che uscite.

Il Sagittario continua la sua scalata, iniziata al termine del 2021, anche nel 2022. Il suo portafoglio sembrerebbe destinato a ingrossarsi oltremodo, finalmente potrà godere dello sfarzo e del lusso che tanto ama.

Tanto denaro anche per i Gemelli, che nel corso del nuovo anno ne dovrebbero guadagnare davvero in gran quantità. Basta rinunce e sacrifici, potranno anche permettersi di sperperare un po’ e di fare costosi acquisti.

L’oroscopo prospetta grandi risorse per questi 3 segni zodiacali, che ovviamente dovranno saperne usufruire, comunque, con moderazione e non abusarne.

