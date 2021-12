Ci sono posti sospesi nel tempo che non si finisce mai di scoprire. L’incanto della prima volta si ripete e si intensifica, si arricchisce di nuovi aspetti, fa affiorare nuovi sentimenti se torniamo in luoghi antichi e meravigliosi. Tutto ciò avviene in molte regioni italiane, ma ce n’è una in particolare in cui si miscelano tanti aspetti che attraggono molti. La Sicilia è un connubio di sapori, atmosfere, monumenti, reperti e tanto altro. Questa terra affascinante è in grado di offrire bellezza e attrattive in ogni stagione dell’anno. Per incentivare il turismo la Regione siciliana promuove un’iniziativa molto interessante sotto il nome di See Sicily. Vediamo di cosa si tratta.

C’è un motivo vantaggioso in più per visitare in Sicilia la Valle dei Templi, Palermo e altre meraviglie anche in inverno

Chi ha il desiderio di visitare qualche luogo della Sicilia dal 13 dicembre 2021 ha la possibilità di usufruire di alcuni vantaggi. Come si può scoprire attraverso il sito dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana, attraverso l’iniziativa See Sicily se si prenotano almeno 3 notti si possono ottenere:

un pernottamento gratis (massimo 2);

uno sconto del 50% sul costo del biglietto di voli nazionali o internazionali oppure di traghetti e aliscafi (massimo 100 euro sui biglietti nazionali e 200 euro su quelli internazionali). Il costo minimo del biglietto da scontare è di 50 euro, ma la regola non vale nel caso di traghetti per le isole minori;

un servizio a scelta tra escursioni, tour e immersioni;

un ingresso a musei o altri luoghi culturali.

Il viaggiatore interessato a questi voucher deve prenotare almeno 2 pernottamenti sull’isola attraverso le agenzie abilitate. La terza notte in omaggio e un servizio gratuito per tipologia saranno offerti a questa unica condizione. La Regione ha messo a disposizione un numero limitato di voucher, quindi prima si prenota e più possibilità ci sono di ottenerli.

Alcuni suggerimenti per rendere la vacanza indimenticabile

La Sicilia in ogni stagione dell’anno offre tanti luoghi suggestivi da visitare. A Palermo si rimarrà incantati dal Teatro Massimo e dal Politeama, da Piazza Pretoria e dalla Cattedrale o dalla Chiesa detta della Marturana. Vicino a Palermo, poi, si possono ammirare i mosaici del Duomo di Monreale o le bellezze di Cefalù. La Valle dei Templi di Agrigento coi suoi edifici dorici ci trasporta indietro nel tempo, mentre la casa natale di Luigi Pirandello o quella di Andrea Camilleri ci fanno fare un tuffo nel mondo della fantasia letteraria. Ricordiamo poi Catania, l’Etna con fiumi di fuoco tra la neve in inverno, oppure Taormina, Siracusa e tutte le altre località. C’è un motivo vantaggioso in più per visitare in Sicilia la Valle dei Templi, Palermo e altre meraviglie anche in inverno con i voucher See Sicily promossi dall’Assessorato del Turismo.