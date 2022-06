Il forno, i fornelli, il microonde, la cappa e più in generale la cucina sono soggetti a incrostazioni e si sporcano con facilità.

La causa principale è sicuramente l’uso frequente che se ne fa. Tuttavia ad incidere parecchio sono anche le metodologie di cottura dei cibi ed alcuni errori durante il loro utilizzo che possono favorire le incrostazioni, lo sporco, ma anche l’usura inappropriata di tali elettrodomestici.

Lavare via le incrostazioni da cibo e bruciature non è sempre un’impresa semplice. Infatti, spesso, nonostante l’impego di molti prodotti ed olio di gomito, tali incrostazioni non vengono via.

Ma allora come fare per eliminarle e mantenere il forno e il microonde puliti?

Per pulire velocemente il forno e il microonde incrostati bastano poche gocce di quest’ingrediente naturale ed economico

La prima cosa da fare è pulire i fornelli, il forno e il microonde dopo ogni utilizzo. In questo modo eviteremo che precedenti macchie possano incrostarsi maggiormente. Dunque, dopo ogni utilizzo è consigliabile, con l’aiuto di uno strofinaccio e del comune detersivo per i piatti, procedere alla pulizia. Ad esempio, per la pulizia degli spargifiamma basterà versare qualche goccia di detersivo per i piatti ed aiutarsi con una spugnetta abrasiva per eliminare via ogni residuo di incrostazione.

Un ingrediente naturale

Per una pulizia più immediata potremmo, poi, ricorrere all’uso del sapone di Marsiglia. Basterà sciogliere un cucchiaio di scaglie del sapone di Marsiglia in 1 litro d’acqua calda. Quando il sapone si sarà completamente sciolto, immergervi all’interno una spugnetta e procedere alla pulizia del forno. Successivamente, con uno strofinaccio umido eliminare gli eccessi di sapone.

Lo stesso procedimento va fatto con il microonde, avendo cura di staccare la spina dalla presa della corrente elettrica prima di procedere all’operazione.

Possiamo acquistare il sapone di Marsiglia già ridotto in scaglie oppure possiamo grattugiarlo successivamente. In alternativa possiamo procedere sgrassando e pulendo il forno con un comune detergente per i piatti, diluendone due cucchiai in mezzo litro d’acqua.

Dunque, per pulire velocemente il forno e il microonde incrostati basterà utilizzare queto rimedio naturale molto efficace.

Rimedi ulteriori

Inoltre per una pulizia accurata ed economica un altro ingrediente da utilizzare lo ritroviamo in dispensa. Stiamo parlando di una comune bevanda dalle eccelse proprietà disincrostanti ed anticalcare.

Altri rimedi molto utilizzati sono il bicarbonato di sodio e l’aceto, uniti insieme in una miscela.

Lettura consigliata

