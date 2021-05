Sembra assurdo ma è questo l’ingrediente che abbiamo in dispensa che renderà il piano cottura sempre splendente e brillante senza macchie ed aloni

Il piano cottura è una delle superfici più delicate di tutta la casa, non è difficile infatti macchiarlo, graffiarlo, opacizzarlo. Inoltre risulta sempre un’impresa altrettanto ardua mantenerlo perfettamente pulito.

Esso è solitamente composto da materiali resistenti come acciaio inox piuttosto che vetro o pietra. Tuttavia macchie e incrostazioni sono acerrimi nemici anche di tali costituenti. Necessita, infatti, di cure e attenzioni particolari specialmente se adoriamo mantenerlo perfettamente pulito e in ordine.

Se vogliamo approfondire e scoprire anche delle valide tecniche per disincrostare e pulire i bruciatori delle nostre cucine basta cliccare qui.

Tuttavia, anche se sembra assurdo è questo l’ingrediente che abbiamo in dispensa che renderà il piano cottura sempre splendente e brillante senza macchie ed aloni.

Un comunissimo ingrediente che lascerà tutti senza parole per l’efficacia e per i risultati che permetterà di ottenere in termini di lucentezza e pulizia. E per togliere quel velo di opacità.

L’ingrediente segreto che ci salverà dall’opaco

Stiamo parlando di un comunissimo olio per bambini, lo stesso prodotto che si utilizza per idratare la pelle è un anti opacizzante molto potente per il nostro piano cottura in acciaio.

La prima cosa da fare è igienizzare e scrostare la superficie del nostro piano cottura con uno sgrassatore e successivamente basterà versare poche gocce di olio sul piano e strofinarlo con un panno in microfibra, su tutta la superficie, prestando particolare attenzione a zone come piastre e bruciatori.

Successivamente, andrà passato un foglio di carta assorbente e la superficie sarà perfettamente brillante, tanto da potercisi specchiare all’interno.

Mentre per i piani cottura in vetro sarà necessario utilizzare un ingrediente differente ma sempre molto molto economico e già reperibile nelle nostre case che è il sapone di Marsiglia. Basterà strofinare la nostra saponetta sul piano cottura, lasciarla agire per qualche minuto, e poi strofinare con un panno in microfibra.

Dunque poche e semplici mosse che permetteranno di avere un piano cottura sempre perfettamente brillante e a prova di opaco.

