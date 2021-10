Chi si occupa delle faccende domestiche, sa bene quanto le pulizie di casa siano impegnative. Un lavoro lungo e faticoso che richiede tanta pazienza e soprattutto olio di gomito. Spolverare, igienizzare il bagno, riordinare le stanze, lavare e stendere il bucato. Sono solo alcune delle operazioni che dobbiamo compiere ogni giorno. Per non parlare della pulizia del pavimento; una superficie che, entrando in contatto con le suole delle scarpe, tende a sporcarsi facilmente. Infatti, per profumare e pulire i pavimenti senza lasciare aloni ecco il rimedio geniale della nonna.

Qualche rimedio naturale

Il pavimento necessita di particolari attenzioni e di una manutenzione quotidiana. Tuttavia, con il passare del tempo, possiamo notare che le fughe, rifinite con lo stucco bianco, tendono a cambiare colore e a sporcarsi facilmente. Infatti, proprio questo spazio tra una piastrella e l’altra risulta sempre difficile da pulire. Possiamo sforzarci e lavare spesso il pavimento, ma le fughe non saranno mai perfette.

Per rimediare al problema, utilizziamo spesso dei prodotti chimici. Ma non tutti sanno che con questi metodi potremmo rovinare il pavimento.

Ecco che i prodotti naturali potrebbero fare proprio al caso nostro. Il più gettonato è sicuramente il bicarbonato. Basterà preparare un composto di bicarbonato e acqua; con l’aiuto di un vecchio spazzolino, strofiniamo delicatamente la crema ottenuta sulle fughe del pavimento.

Il secondo prodotto naturale, che spesso ci aiuta nelle pulizie di casa, è l’aceto. Sarà necessario nebulizzare una soluzione di acqua tiepida e aceto sulle fughe e lasciare agire per qualche minuto.

Per pulire perfettamente le fughe del pavimento potrebbe essere utile questo insospettabile prodotto economico e naturale

Un altro prodotto naturale molto efficace e che tutti abbiamo in dispensa è il sale. Grazie alla sua capacità di assorbire i liquidi e al suo potere pulente ci aiuta a risolvere tanti problemi in casa. Infatti, per pulire perfettamente le fughe del pavimento potrebbe essere utile questo insospettabile prodotto economico e naturale.

Ma come lo usiamo per pulire le fughe? Il metodo è molto semplice. Basterà preparare una pasta densa a base di sale e acqua calda. Ora, con l’aiuto di un vecchio spazzolino, strofiniamo delicatamente la crema ottenuta tra una piastrella e l’altra. Un metodo facilissimo che possiamo utilizzare in ogni momento.

Ma facciamo attenzione, perché questi rimedi naturali non sono adatti ad ogni tipo di superficie. Ad esempio, l’aceto potrebbe macchiare il marmo.

Per evitare di commettere qualche errore, si consiglia di provare il prodotto su una piccola parte di pavimento o chiedere consiglio ad un esperto.