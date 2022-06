Come saranno i prossimi giorni secondo lo zodiaco? La bella notizia è che i single di un segno non passeranno le vacanze da sole. E l’oroscopo dal 7 al 12 giugno predice che la Luna sarà presto alleata d’un segno fortunato.

Va bene l’entusiasmo e l’energia, ma l’Ariete deve fare attenzione a non finire in testacoda. A schiacciare troppo l’acceleratore sono capaci tutti. Il difficile è frenare per tempo per non andare a sbattere. Venere in Toro farà stappare lo champagne a chi è nato sotto questo segno. Noi del Toro, infatti, stiamo attraversando un periodo d’oro. Affari, salute, amore: che giorni fantastici. E ci sono buone notizie per le single.

Il Leone dovrà imparare a contare fino a cento, mentre giorni d’oro aspettano la Vergine

La Luna in transito crea alti e bassi a molti segni, a partire dai Gemelli. Chi ci sta vicino si troverà spiazzato dai nostri sbalzi d’umore. Lasciandoci soli quando saremo in difficoltà. Biglietto vincente grazie alla Luna, invece, per il Cancro, beneficiato dalla sua influenza che potrebbe fargli guadagnare non pochi soldi. Faremmo bene a lasciarci guidare dall’istinto, perché potremmo comprare il biglietto vincente.

Il Leone è in un momento delicato della sua vita. Stiamo per prendere delle decisioni importanti e l’istinto potrebbe condizionarci in maniera negativa. Meglio contare fino a cento. Il Sole in Gemelli dà una mano consistente alla Vergine, che godrà di una settimana decisamente “sì”. Meno, però, nei rapporti personali, in particolare quelli sociali, dove una nostra frase sarà male interpretata. Va alla grande alla Bilancia, soprattutto in amore. Il fascino non ci manca, tanto che una vecchia fiamma si ripresenterà per tentarci. Non sarà facile resistere al tradimento.

Biglietto vincente grazie alla Luna, un ex tenterà la Bilancia e improvvisi problemi di salute per altri segni nell’oroscopo dal 7 al 12 giugno

Lo Scorpione è alle prese con una decisione che riguarda il lavoro. Vorremmo lasciare il certo per l’incerto e, di questi tempi, sembra una pazzia. Sarà vero? Dovrebbe fare attenzione il Sagittario, perché la salute è a rischio. Nulla di grave, ma mal di testa e fiato corto nel salire le scale potrebbero essere sintomi di una patologia. Sono giorni felici per il Capricorno, in particolare in vista dell’estate. L’amore, infatti, non è mai andato così bene e se siamo single non passeremo l’estate da soli.

L’Acquario si metta il cuore in pace. Dovremo accettare il bello e il brutto dei prossimi giorni. Del resto, da quando gli imprevisti sono per noi un problema? Troppa gelosia per i Pesci, che rischieranno di mandare in frantumi un rapporto solido. Non che manchino i motivi per esserlo, ma il partner, forse, è meno colpevole delle apparenze.

