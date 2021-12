Le vongole sono dei molluschi bivalvi dalle piccole dimensioni. Questi piccoli esemplari marini sono degli ottimi alleati in cucina per la preparazione di squisite ricette. La più famosa e conosciuta sono gli spaghetti alle vongole, una delizia semplice che prevede l’uso di pochi ingredienti come le vongole, gli spaghetti, qualche pomodorino, olio e prezzemolo.

Una preparazione che viene molto utilizzata anche nei periodi di festa, come le festività natalizie. Un piatto tipico della tradizione campana, che ormai si è diffuso in tutte le coste della Penisola. Ogni regione prevede una sua versione, gustosissime anche se consumate con l’aggiunta delle cime di rapa.

Ma questa ricetta presenta una piccola pecca, e chi la ama lo sa: la presenza di sabbia all’interno dei gusci delle vongole, che con il calore e la cottura tende a fuoriuscire nel sugo e a rovinare la preparazione.

Basta sabbia sotto i denti, ecco come spurgare e pulire perfettamente le vongole fresche con 1 trucchetto infallibile

Capita spesso, infatti, che, quando si porta alla bocca la prima forchettata di spaghetti alle vongole, si sente all’interno della bocca e sotto i denti quella spiacevole sensazione dei granelli di sabbia, che rovinano il gusto.

Ma come fare per evitare di incappare in questo fastidiosissimo inconveniente?

La prima cosa da fare è pulire perfettamente le vongole, ma come fare?

Ebbene, è questo il segreto che nessuno conosce per pulire perfettamente le vongole ed eliminare la sabbia in modo semplice e veloce.

Un argomento ricorrente e più volte trattato, ma c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Infatti, oltre a seguire i consigli già specificati nel precedente articolo, ci sono alcune chicche a cui prestare attenzione.

La prima cosa, a cui prestare particolare attenzione, è la freschezza dell’alimento, che dovrà essere acquistato solo se freschissimo. Inoltre è bene preferire sempre vongole veraci pescate, piuttosto che quelle di allevamento. Queste ultime, infatti, possono trarre in inganno perché appaiono più grandi e ben strutturate, ma in realtà sono molto meno saporite. Questo perché l’acqua del mare è di gran lunga più salata.

Un trucchetto infallibile

Una volta acquistate, eliminare quelle rotte, indice che le vongole all’interno sono già morte. Riporle poi in acqua salata per farle spurgare, facendo attenzione ad utilizzare l’acqua del rubinetto ricca di cloro, perché le vongole non lo tollerano bene. L’ammollo va fatto per un tempo minimo di almeno 2 ore.

Un trucchetto infallibile, che impedisce alle vongole di entrare in contatto con la sabbia da loro rilasciata, è l’uso dello scolapasta. In questo modo, infatti, le vongole non toccano il fondo sporco di sabbia. È importante immergerlo in un recipiente più ampio ricco di acqua, in modo da poter sollevare lo scolapasta senza farlo entrare in contatto con la sabbia.

Oppure un’altra tecnica efficace è quella di inserire un piattino da dessert sul fondo del recipiente, in modo da separare le vongole dalla sabbia. Così, quando andremo ad alzare le vongole, eviteremo di prendere anche la sabbia.

Dopo aver concluso l’ammollo, provvedere ad un controllo accurato, sbattendo le vongole ad una ad una su un foglio di carta da forno.

Dunque, basta sabbia sotto i denti, ecco come spurgare e pulire perfettamente le vongole fresche con 1 trucchetto infallibile.

Chicche di gusto

Per scovare anche l’ultimo granello di sabbia sfuggito al nostro occhio attento, un ulteriore controllo va fatto al brodino che fuoriesce in seguito alla cottura delle vongole. È bene filtrare il liquido con un colino ricoperto da una garza di cotone. In questo modo sarà possibile eliminare fino all’ultimo granello di sabbia.