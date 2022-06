Durante il periodo estivo è usanza molto comune e ricorrente portare in tavola piatti freddi e veloci. Solitamente due grandi classici di questi periodi caratterizzati da temperature elevate sono la pasta e il riso freddi, ovvero consumati all’insalata.

Piatti ricchi di qualsivoglia ingrediente, dalle proteine come il pesce alle verdure, per passare anche da alimenti meno salutari, come la maionese, i würstel e molti altri.

Tuttavia non tutti amano e apprezzano queste pietanze, nonostante le effettive sensazioni di leggerezza e freschezza ad esse legati.

Per diversificare e portare in tavola un piatto sempre molto leggero, ma ricco di gusto e profumo potremmo decidere di optare per un gustosissimo riso al limone con gamberetti.

Basta riso e pasta all’insalata per pranzi e cene estive freschi, leggeri e gustosi ecco la ricetta irresistibile che sta facendo impazzire tutti

Una vera delizia in grado di unire il sapore aspro del limone con il profumo e il gusto delicato dei gamberetti. La scelta del riso è facoltativa e potrà essere sostituita da qualsivoglia cereale, dalla pasta alla quinoa, oppure da orzo o farro. Un piatto unico perfetto da consumare in tutte le stagioni.

Risotto al limone

Ingredienti:

350 g di riso Carnaroli;

400 g di gamberetti;

il succo di 1 limone;

la scorza di ½ limone;

1 l di brodo vegetale;

½ bicchiere di vino bianco;

Parmigiano q.b.;

olio e pepe q.b.;

erba cipollina e peperoncino facoltativi.

Procedimento

In una pentola colma di acqua e sale immergere i gamberetti e lasciar cuocere per qualche minuto, successivamente scolarli e trasferirli su un tagliere. Con l’aiuto di un coltello ben affilato ridurli in pezzetti piccoli, avendo cura di lasciarne qualcuno integro da parte per la decorazione del piatto. Con l’aiuto di uno spremiagrumi ricavare il succo di un limone e grattugiare la scorza.

In una casseruola con acqua bollente, intanto, preparare il brodo vegetale, da fare a mano oppure semplicemente aggiungendo all’acqua bollente un comunissimo dado vegetale da cucina. In una padella abbondante versare l’olio e pochi secondi dopo il riso, così da farlo rosolare per qualche minuto. Quando sarà ben tostato, sfumare con il vino bianco. Aggiungere il succo del limone e dopo qualche secondo cominciare a versare un paio di mestoli di brodo. Ultimare la cottura del riso mescolando di tanto in tanto per non farlo attaccare. A fine cottura aggiungere i gamberetti, la scorza del limone, l’erba cipollina ed aggiustare di sale e pepe. Spegnere il fuoco ed unire una grattata di Parmigiano per mantecare il tutto. Impiattare con l’aggiunta dei gamberetti interi e servire.

Ebbene, basta riso e pasta all’insalata per pranzi e cene estive freschi, leggeri e gustosi, ecco un primo piatto a cui non dovremmo rinunciare, in grado di stupire anche l’ospite più difficile.

