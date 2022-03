È tempo di pulizie di primavera. Avere una casa pulita e in ordine è fondamentale. Anzitutto per motivi di igiene e salute. Inoltre, un’abitazione linda e profumata è molto accogliente ed è piacevole viverci e soggiornarvi. Di certo, però, fare le pulizie di casa non piace a nessuno. Sono faticose e noiose. Per facilitare le cose, ci sono degli espedienti da sapere e mettere in pratica. Ad esempio, questi 7 consigli sono utili per pulire casa in maniera rapida e con poca fatica. Per spolverare, invece, bisognerebbe conoscere questi altri trucchetti.

Per le pulizie, molte persone usano detergenti e detersivi chimici che si acquistano al supermercato. Nella maggior parte dei casi, si tratta di prodotti inquinanti e costosi. Le nonne, però, insegnano che possiamo fare le pulizie anche utilizzando ingredienti naturali. Tutti sappiamo che aceto, limone e bicarbonato sono ottimi alleati per le pulizie domestiche. In questo articolo andremo a vedere come preparare uno sgrassatore naturale. Si tratta di un prodotto molto valido per la pulizia di vetri, specchi e piastrelle. Oltre a togliere sporco e grasso in maniera efficace, è validissimo anche per eliminare i fastidiosi e antiestetici aloni.

Specchi, vetri e piastrelle splendenti e senza aloni grazie a questo sgrassatore fai da te economico e dal fresco profumo

Vediamo quindi cosa ci serve per preparare il nostro sgrassatore naturale fai da te:

scorze di una arancia;

scorze di 1 limone;

1 cucchiaio di bicarbonato;

una tazza di aceto bianco;

una tazza di sapone di Marsiglia liquido;

1 cucchiaio di sale;

una tazza di acqua.

Una volta preparati tutti i nostri ingredienti, il procedimento da seguire è davvero molto semplice. Per prima cosa, dobbiamo sbucciare gli agrumi, prelevandone le rispettive scorze. Fare attenzione a prelevare la parte più esterna, senza la parte bianca interna. A questo punto, sminuzzare le scorze di arancia e di limone in tanti piccoli pezzi. Fatto ciò, inserire le bucce in un flacone dotato di vaporizzatore spray. Quindi, utilizzando un imbuto, aggiungere tutti gli altri ingredienti sopra elencati. Chiudere bene il contenitore e agitare con energia. Far riposare il tutto per circa mezz’ora. Trascorso tale periodo di tempo, il nostro detergente-sgrassatore naturale è pronto per essere usato.

Utilizzando questo prodotto dal freschissimo profumo agrumato, avremo specchi, vetri e piastrelle splendenti e senza aloni. Oltre, quindi, ad avere superfici pulite e scintillanti, la casa sarà inevitabilmente invasa da un piacevolissimo profumo.

Sconsigliamo l’utilizzo di questo sgrassatore naturale su superfici delicate, come ad esempio marmo, parquet e pietra naturale.

