Fare le pulizie di casa non piace quasi a nessuno perché sono un’attività noiosa, faticosa e che richiede parecchio tempo. Soprattutto chi lavora e passa gran parte della giornata fuori casa, si riduce a fare tutte le faccende domestiche durante il fine settimana. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che, di solito, il sabato è anche il giorno della spesa, è ben facile immaginare che si arrivi a fine weekend distrutti dalla fatica. Questo non è per niente giusto perché il fine settimana, o comunque i giorni liberi, sono fatti per coltivare le proprie passioni e per dedicare più tempo alla famiglia. In altre parole, sono attività che fanno bene allo spirito e ci servono per “ricaricare le batterie” così da poter affrontare una nuova settimana lavorativa con la giusta carica.

Sta di fatto, però, che le pulizie vanno comunque fatte. Come possiamo allora semplificarci la vita? È semplice, perché basta solo un po’ di organizzazione. Vediamo quindi 7 consigli pratici per fare le pulizie di casa in maniera impeccabile, veloce e senza fatica.

Le azioni indispensabili da fare tutti i giorni

Ogni giorno dovremmo compiere alcune semplicissime azioni. Farle quotidianamente non costa fatica e, così facendo, eviteremo l’accumularsi di polvere, sporco e disordine. Ecco più nel dettaglio i gesti che devono diventare una sana abitudine.

Spalancare le finestre e cambiare aria a tutte le stanze, soprattutto camere da letto, bagno e cucina;

pulire piano cottura e lavello dopo i pasti. Basta una passata con uno straccetto umido. In questo modo eviteremo la formazione di macchie e incrostazioni difficili da eliminare;

ordinare gli oggetti fuori posto;

buttare nella cesta dei panni sporchi gli indumenti da lavare e riporre invece nell’armadio quelli che non necessitano di essere lavati;

passare scopa o aspirapolvere nelle zone più frequentate;

in bagno, tenere sempre una spugnetta a portata di mano per dare una rapida pulita ai sanitari dopo ogni utilizzo.

Sicuramente, all’inizio dovremo impegnarci, anche solo per ricordare l’appuntamento con queste mansioni. Tuttavia, già dopo una settimana, questi gesti diventeranno la nostra normale routine.

7 consigli pratici per fare le pulizie di casa in maniera impeccabile, veloce e senza fatica

Concludiamo ora la nostra carrellata di consigli con un ultimo appunto da tener presente alla prima occasione utile. Ogni volta che piove o c’è il temporale, i vetri delle finestre irrimediabilmente si bagnano. Approfittiamo del danno per asciugarli immediatamente. Evitando quei tremendi aloni davvero difficili da cancellare, la pulizia dei vetri diventerà così un gioco da ragazzi!

