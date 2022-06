I mobili di legno sono come i blue jeans. Non passano mai di moda. E questo nonostante gli ultimi trend di arredamento spingano verso materiali più leggeri ed ergonomici come acciaio e alluminio. Il fascino di un armadio, di un tavolo o di un comodino in legno, però, è qualcosa difficile da descrivere a parole. L’unica incognita è che il legno è molto difficile da pulire e mantenere nel tempo. Per questo motivo dobbiamo imparare alcuni trucchetti per allungargli la vita e salvarlo dall’effetto degli agenti atmosferici. E per pulire i mobili di legno e farli tornare lucenti in pochi secondi possiamo sfruttare 3 insospettabili prodotti che probabilmente abbiamo già in casa. Scopriamo di cosa si tratta e come usarli nel modo giusto.

Potrebbe bastare una patata per far splendere il legno

Il primo degli insospettabili prodotti che potrebbe aiutarci a lucidare il legno è la comunissima patata. La patata ha proprietà assorbenti che renderanno le superfici splendenti e toglieranno le macchie più superficiali.

Quindi tagliamo una patata a metà e passiamola delicatamente sulla parte da pulire. Facciamo agire per qualche minuto e poi asciughiamo con un panno in microfibra. Una soluzione particolarmente indicata per i mobili laccati.

Sfruttiamo le proprietà del burro di cacao

In fondo a una borsa ne abbiamo sicuramente uno stick dimenticato. Stiamo parlando del burro di cacao, un prodotto che potrebbe rivelarsi sorprendente per togliere i graffi dal legno. Usarlo è semplicissimo. Ci basterà passarlo senza premere troppo sopra il graffio e il gioco è fatto. Per rimuovere eventuali residui di burro aiutiamoci ancora una volta con il panno in microfibra asciutto.

Per pulire i mobili di legno e averli scintillanti e lucenti questi 3 prodotti insospettabili sono davvero eccezionali e costano pochissimo

Il terzo prodotto che possiamo usare per pulire i mobili è il nostro amatissimo caffè. Proviamo a prepararne una tazzina e facciamolo raffreddare. A questo punto mischiamolo con la stessa quantità d’acqua.

Prendiamo un pennello piccolo e imbeviamolo nella miscela. Sgoccioliamo bene e passiamolo sulla zona sporca. Non solo puliremo facilmente le macchie superficiali. Daremo alla superficie anche un irresistibile aspetto vintage. Attenzione, però, a non esagerare con il liquido per non impregnare troppo il mobile.

Abbiamo appena scoperto 3 prodotti naturali praticamente a costo zero per pulire le macchie superficiali sui mobili in legno. Se però abbiamo oggetti molto pregiati e costosi è sempre meglio non esagerare con il fai da te e rivolgersi a un restauratore esperto.

