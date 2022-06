Per chi intende lavorare nel pubblico, la Gazzetta Ufficiale non smette di offrire opportunità da cogliere al volo. Da Nord a Sud, dalla Campania alla Lombardia, con laurea o con il diploma, i bandi non mancano. Tuttavia, non sempre chi è alla ricerca di un lavoro è disposto a percorrere la via delle selezioni tramite concorsi. In quei casi non resta che la ricerca dell’impiego nel privato o della libera iniziativa.

Per i primi, invece, sintetizziamo adesso il contenuto di 5 bandi di concorsi che riguardano aziende sanitarie venete. Anticipiamo solo che scadono il 30 giugno questi concorsi pubblici per laureati e condotti da AZP.

I 5 bandi per laureati indetti da AZP

La Gazzetta Ufficiale n. 43 del 31 maggio contiene gli estratti di 5 bandi pubblici indetti da Azienda Zero Padova (AZP). Precisiamo che i concorsi sono svolti unitariamente da AZP ai soli fini procedurali, ma con riferimento alle varie ASL (venete) interessate.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

1 dirigente medico, disciplina di endocrinologia, per l’AOU di Verona;

15 dirigenti medici, disciplina di cure palliative, per varie aziende;

8 dirigenti medici, disciplina di anatomia patologica, sempre per varie aziende della sanità pubblica venete;

14 dirigenti medici, disciplina di neurologia, per varie ASL regionali.

Tutti i concorsi sono per titoli ed esami e prevedono il contratto a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo.

Un 5° bando, infine, riguarda l’individuazione del direttore dell’unità complessa “Autorizzazione all’esercizio e organismo tecnicamente accreditante”. In questo caso il conferimento dell’incarico è a tempo determinato.

Scadono il 30 giugno questi concorsi pubblici per laureati perfetti per chi insegue il posto fisso e uno stipendio di prestigio

I bandi prevedono il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione alle selezioni. Tra i primi incontriamo la cittadinanza, salvo le equiparazioni ammesse per Legge. Poi l’idoneità fisica e incondizionata all’impiego e un’età inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio.

I requisiti specifici prevedono anzitutto il possesso della laurea in Medicina e l’iscrizione all’Albo. Poi occorre essere specializzati nella disciplina oggetto del concorso (o equipollente o affine). In alternativa, essere iscritti almeno al terzo anno del corso di specializzazione interessato.

Nella domanda i candidati dovranno indicare una sola destinazione ove intendono concorrere (ove ve ne siano più di una). La partecipazione alle selezioni è subordinata al versamento di un contributo spese concorso di 15 euro e a favore di AZP. Infine, le istanze andranno prodotte e inoltrate online entro il temine del 30 giugno, allegando la documentazione prevista dai rispettivi bandi.

La procedura di selezione si snoda in un’eventuale prova preselettiva e la selezione vera e propria. Quest’ultima prevede una prova scritta (massimo 30 punti), una pratica (massimo 30 punti) e in una prova orale (massimo 20 punti).

In chiusura invitiamo i Lettori interessati alle selezioni a prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli del caso.

