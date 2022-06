Hawaii, Polinesia, Maldive, Tropici e Caraibi. Sono le destinazioni delle vacanze dei sogni di moltissimi di noi. Soprattutto di coloro che amano le immersioni e lo snorkeling. Ma anche la nostra Italia ha pochissimo da invidiare a questi luoghi meravigliosi. Anche noi abbiamo meravigliose spiagge con piscine naturali. E soprattutto abbiamo un’incredibile barriera corallina che potrebbe lasciarci senza fiato. Quindi altro che Tropici, Maldive e Caraibi. Mettiamo la maschera nel borsone e dirigiamoci verso il Lazio perché stiamo per scoprire un luogo veramente magico.

Le Secche di Tor Paterno sono il paradiso italiano delle immersioni

Pochissimi ne sono a conoscenza ma nei dintorni di Capocotta, nel cuore del litorale romano in zona Torvaianica, esiste un’incredibile barriera corallina.

Stiamo parlando delle celebri Secche di Tor Paterno. Ovvero dell’unica zona protetta del Paese totalmente sotto il livello del mare. Le Secche di Tor Paterno possono essere considerate come una vera e propria isola di gorgonie che troveremo a 18 metri sotto la superficie marina.

Un vero e proprio paradiso di quasi 1.500 ettari in cui vivono oltre alle gorgonie altre specie come la Posidonia e i particolarissimi Alcionari. In più, da qualche anno, è stata rivelata anche la presenza del rarissimo “Corallo Nero”. Un luogo semi-sconosciuto che ha poco da invidiare alle barriere coralline più note e frequentate al Mondo.

Altro che Tropici, Maldive e Caraibi, anche in Italia abbiamo una barriera corallina a due passi da Roma che quest’estate non possiamo perderci

Visitare le Secche di Tor Paterno è consigliato soltanto a chi ha dimestichezza con le immersioni e con determinate profondità.

Se rientriamo in questa categoria possiamo recarci a Ostia o a Torvaianica. In entrambe le località troveremo sub esperti che sapranno guidarci alle scoperte delle meravigliose secche.

Il centro ufficiale per prenotare una visita, però, è a Ostia, più precisamente al Borghetto dei Pescatori. La gestione dell’intera area è affidata all’ente RomaNatura.

Se non siamo esperti di immersioni di profondità niente paura. L’ente organizza anche escursioni in barca alla scoperta delle “Galapagos del Mediterraneo”. Escursioni in cui, se siamo fortunati, potremo ammirare anche gli splendidi delfini che da qualche anno hanno iniziato a popolare questo tratto di mare. In più potremo conoscere tutte le specie ittiche del posto, tra cui ci sono anche le aragoste, le palamite e le ricciole.

Lettura consigliata

Praticamente incontaminate, queste 4 calette italiane ci faranno innamorare a giugno con acque cristalline e panorami da sogno e ci regaleranno assoluto relax