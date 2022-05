Per curare i mobili in legno e allungare la loro vita dobbiamo assolutamente imparare questi trucchetti ed evitare 3 gravissimi errori

Ognuno di noi ha in casa almeno un mobile di legno. Magari lo abbiamo ereditato dai nostri nonni. Oppure lo abbiamo acquistato quando abbiamo arredato le stanze. Il legno è un vero evergreen ed un materiale di grandissima classe in grado di valorizzare ogni tipo di ambiente. Purtroppo, però, è anche uno dei più delicati in assoluto e uno dei più complessi da trattare. Almeno fino a oggi. Perché per curare i mobili in legno e farli durare più a lungo servono solo pochi semplici trucchetti. Impariamoli velocemente e scopriamo quali sono i 3 errori che non dovremmo mai fare con questo materiale.

L’importanza della posizione

Il legno è un materiale naturale particolarmente sensibile alle condizioni climatiche. Per questo motivo la posizione in cui piazziamo i mobili sarà davvero fondamentale. In linea di massima il legno va disposto in una zona della casa né troppo umida né troppo secca.

Nel primo caso, il rischio è quello che i mobili si deformino o si gonfino. Nel secondo, quello che il materiale si opacizzi o diventi troppo ruvido.

Attenzione anche alla pulizia. Per una volta dobbiamo dimenticarci di bicarbonato, aceto, sapone di Marsiglia e detergenti fai da te vari. Stop anche all’acqua, che potrebbe aumentare l’umidità in superficie. L’unico strumento di cui abbiamo bisogno è un panno in microfibra asciutto per togliere la polvere. Soltanto se ci sono macchie difficili possiamo leggermente inumidirlo con un detergente specifico per il tipo di legno in questione.

Come allungare la vita ai mobili di legno

Sono due i trattamenti periodici imprescindibili per allungare la vita ai mobili di legno. Il primo è quello di protezione contro i parassiti. Se vogliamo salvarli dalle termiti possiamo sfruttare le incredibili proprietà della cera d’api. Un prodotto che potremo riutilizzare anche per pulire gli infissi.

Il secondo trattamento è quello rivitalizzante e anti-opaco. Anche in questo caso, usiamo oli e creme naturali e se abbiamo qualche dubbio facciamoci consigliare da un falegname o da un restauratore esperto.

Per curare i mobili in legno e allungare la loro vita dobbiamo assolutamente imparare questi trucchetti ed evitare 3 gravissimi errori

Veniamo agli errori da non fare se teniamo ai nostri preziosi mobili. Il primo è quello di non piazzare mai il legno vicino a fonti di calore. Non solo rischiamo di aumentare il rischio incendio. Il legno si rovinerà in breve tempo e perderà la sua lucentezza. Idem se mettiamo i mobili a diretto contatto con la luce solare.

Il secondo errore è quello di piazzare i mobili in giardino senza protezione. Acqua piovana, animali, termiti e uccellini potrebbero rovinare la mobilia. Aiutiamoci con un telo protettivo da mettere ogni sera sopra armadi, comodini e quant’altro.

Mai e poi mai, infine, utilizzare prodotti chimici per la pulizia del legno. Il rischio è quello di alterarne la struttura e di rovinarlo per sempre.

Lettura consigliata

Pulire i mobili del giardino in ferro battuto, alluminio e acciaio diventerà facilissimo con questi prodotti a costo zero che abbiamo già in casa