Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso la primavera e, come da tradizione, con le pulizie più importanti della stagione. Come sempre, ci sono delle zone della casa che odiamo pulire perché difficili da raggiungere e in cui la polvere sembra non finire mai. Una delle peggiori in assoluto è la parte sopra gli armadi. Ma niente paura. Pulire la parte superiore dell’armadio, evitando di inondare la casa con tutta la polvere accumulata, è più facile di quel che crediamo. E non farla tornare lo è ancora di più, se usiamo i prodotti giusti.

Come togliere la polvere da sopra l’armadio

Per pulire la parte superiore dell’armadio, dobbiamo obbligatoriamente essere in due. Probabilmente ci servirà una scala e abbiamo bisogno di un aiutante per lavorare in sicurezza ed evitare di cadere.

Se non puliamo da molto tempo, evitiamo di usare un panno asciutto per togliere la polvere. È uno degli errori più comuni e più gravi che possiamo commettere. L’unico risultato sarà quello di spargerla in tutta la camera.

Proviamo, invece, a togliere la polvere con uno straccio leggermente inumidito. Rimarrà attaccata al panno. A questo punto potremo asciugare e togliere le eventuali macchie con una miscela di acqua e Sapone di Marsiglia.

Asciughiamo di nuovo e prepariamoci. È il momento di creare la miscela speciale per non far tornare la polvere sopra l’armadio.

Pulire la parte superiore dell’armadio senza fare un bagno di polvere e senza farla tornare diventa facilissimo con questi trucchetti e 2 prodotti che usiamo in cucina

Assicuriamoci che la parte superiore dell’armadio sia ben asciutta. A questo punto prendiamo una ciotola e mischiamo due bicchieri d’acqua, 1 cucchiaio di olio d’oliva e uno di aceto. Mischiamo e imbeviamo un panno asciutto con il preparato. Grazie alla presenza dell’olio, potremo riuscire a far scivolare via la polvere.

Non ci resta che inumidire delicatamente tutta la superficie. Prima di procedere, però, un’avvertenza. Controlliamo bene il materiale di cui è fatto l’armadio. Altrimenti con olio e aceto rischiamo di fare danni irreparabili.

Prima che la miscela si asciughi completamente, ricopriamo l’armadio con dei fogli di quotidiano. Cerchiamo di non lasciare nessun angolo scoperto. Se la stanza è particolarmente ventilata o se cambiamo aria spesso, usiamo del nastro da pacchi per fissare il giornale. Eviteremo che la carta voli per la camera con il suo pericoloso carico di polvere.

