La sciatalgia o come viene più comunemente chiamata, sciatica, è una condizione molto seccante oltre che dolorosa. Interessando il nervo sciatico, il nervo più lungo del nostro corpo, il dolore acuto si irradia fino al piede.

Partendo dalla zona lombo-sacrale, passando per il gluteo, diramandosi così dal bacino alla punta dei piedi. Per questo motivo viene considerata una delle infiammazioni più dolorose da tante persone che ne hanno sofferto.

Tra le cause di questa infiammazione o schiacciamento del nervo sciatico si possono trovare diversi fattori. La presenza di un’ernia del disco, la sindrome del piriforme, un trauma o anche la gravidanza.

Tra i sintomi si presenterebbero anche sensazione di formicolio e debolezza dei muscoli della gamba. Una sorta di scossa che si acutizza non solo quando si è in movimento ma anche stando seduti. Non sarebbe da escludere anche un cambiamento nella funzionalità intestinale.

3 facili esercizi che aiuterebbero a ridurre l’infiammazione e il dolore della fastidiosa sciatalgia che colpisce a 30 come a 50 anni

Vista la natura dell’infiammazione è possibile che il dolore avvertito non riguardi il nervo sciatico. Magari si tratta solo di un dolore causato dall’eccessivo tempo passato alla scrivania in posizioni non corrette. In quel caso si potrebbero fare altri esercizi per alleviarne il dolore, ne abbiamo già parlato in un precedente articolo.

Nel caso in cui si tratti di sciatalgia, alcuni esercizi di allungamento potrebbero essere d’aiuto. Andando a fare stretching leggero aiuteremo il muscolo a distendersi, così da ridurre la compressione sul nervo sciatico.

Sdraiati con le spalle a terra

Utilizziamo un materassino, pieghiamo le gambe con i piedi ben saldi a terra. A questo punto solleviamo le gambe piegate e avviciniamole al petto. Poggiamo la caviglia destra sul ginocchio sinistro lasciando l’altra gamba sempre sollevata. Con la mano destra afferriamo la coscia sinistra e avviciniamola al corpo, delicatamente. Manteniamo la posizione per qualche secondo senza sforzare troppo e facciamo lo stesso dall’altro lato.

Sempre sdraiati in posizione supina, ma con le gambe distese a terra. Solleviamo prima una gamba con il ginocchio piegato e poi l’altra, con entrambe le mani. Non sforziamo troppo, bisogna solo rilassare dolcemente i muscoli. Schiena ben dritta a terra, ripetiamo un paio di volte per entrambe le gambe.

Per finire

In piedi, con le gambe leggermente divaricate, facciamo un passo in avanti con la gamba non dolorante. Pieghiamo leggermente la gamba anteriore lasciando quella posteriore dritta. Sentiremo tirare dietro la coscia, fermiamoci se il dolore è troppo acuto. Poi ripetiamo dall’altra parte.

Ecco quindi 3 facili esercizi che aiuterebbero a ridurre l’infiammazione o la compressione del nervo sciatico. In ogni caso per valutare se si tratta di sciatalgia è sempre bene consultare il proprio medico di famiglia. Se necessario ci riferirà ad uno specialista che potrà prescrivere ulteriori esami per confermare un eventuale diagnosi. In alcuni casi viene anche raccomandata la fisioterapia, solo in rari casi si ricorre all’intervento chirurgico.

