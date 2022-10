Trucchi e consigli furbi per pulire velocemente la casa in 1 ora senza stancarsi

Il sistema più veloce attraverso cui pulire casa è quello di mettere in ordine le varie stanze prima di cominciare. Mettere in ordine non significa solo liberare mobili e pavimenti ma anche preparare gli ambienti in modo da effettuare le pulizie a gradi. Se partiamo dalla camera da letto, per esempio, è necessario aprire le finestre e far circolare l’aria, lasciare che materasso e cuscini si liberino degli acari con aria e luce. Nel frattempo dovremmo mettere in ordine gli altri ambienti, preparare cucina e salotto e arieggiare il bagno.

Non occupiamoci, quindi, delle singole stanze, ma creiamo una tabella a fasi per svolgere una singola mansione in tutta la casa. Metteremo in ordine tutti gli ambienti, toglieremo la polvere da tutta la casa quindi laveremo tutti i pavimenti. Sarà come pulire 3 volte ma nella metà del tempo.

Quante volte spolverare e come pulire i battiscopa

Se abbiamo deciso di pulire la casa 2 o 3 volte alla settimana e di farlo senza impiegarci più di 1 ora, dovremmo sapere che non è necessario spolverare di continuo. È possibile eliminare tutta la polvere dedicando a questa mansione un giorno alla settimana se si tratta di scaffali e superfici, 15 giorni se si tratta di armadi e mobili. Se usiamo l’aspirapolvere con i filtri, possiamo eliminare la polvere dai pavimenti dedicando una porzione di tempo ogni volta che decidiamo di pulire. I filtri possono essere cambiati con continuità.

Riscaldamento, presenza di animali domestici e smog sono i motivi per cui la polvere si accumula in casa. Occupiamoci dei battiscopa sia tramite l’aspirapolvere che lavandoli con appositi prodotti per fare in modo che durino nel tempo. Bicarbonato, aceto e limone ci torneranno utili ogni volta che dovremo eliminare macchie e sporcizia da pavimenti e superfici, ma anche dai battiscopa.

Come tenere pulita la camera da letto

Ci sono diversi trucchi e consigli furbi per pulire la casa in maniera rapida ed efficace. Non è necessario stancarsi troppo quando puliamo la camera da letto. Nel mentre che mettiamo ad arieggiare materasso e cuscini, utilizziamo bicarbonato e oli essenziali, come il tea tree, per profumare pavimento e superfici. Aver raccolto i panni e messo in ordine l’armadio ci ha permesso di avere la camera libera e di muoverci con più facilità.

Se abbiamo deciso di pulire i vetri, il bicarbonato ha il tempo di agire sul pavimento e subito dopo aver passato uno straccio per asciugarlo possiamo utilizzare l’aspirapolvere. Lavare tutti i vetri insieme e tutti i pavimenti nello stesso momento ci permetterà di risparmiare molto tempo. Se ci occupiamo della camera da letto come primo ambiente, un altro trucco è quello di pulire il bagno per ultimo. In questo modo, soprattutto in appartamento, possiamo utilizzare doccia o vasca per l’approvvigionamento dell’acqua senza schizzare dappertutto.

Trucchi e consigli furbi per pulire velocemente la casa in 1 ora senza stancarsi

Pulire con ordine ci permette di non stancarci. Se abbiamo lavato un pavimento e dobbiamo rientrare nella stanza rischiamo di fare lo stesso lavoro più volte. Muoviamoci sempre verso l’ingresso e verso il bagno in modo che i pavimenti abbiano il tempo di asciugarsi.

Il bagno è uno degli ambienti più delicati della casa. Andrebbe lavato almeno 2 volte alla settimana e ogni giorno dovremmo prestare attenzione ai sanitari perché non si rovinino. Nel mentre che ci stiamo occupando degli altri ambienti potremmo fare il bucato e stenderlo prima della pulizia del bagno. Utilizziamo i prodotti per combattere umidità e muffa. Aceto, sapone nero e limone ci aiuteranno a proteggere le superfici più delicate.

