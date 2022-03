Come lavare le coperte invernali prima della primavera per averle morbide, profumate e senza acari al prossimo cambio di stagione

Siamo arrivati alla metà di marzo e al tanto temuto momento delle pulizie di primavera. In questi giorni dovremo occuparci della pulizia degli armadi, dei primi lavori nell’orto e del lavaggio dei capi invernali. E tra i più difficili in assoluto da trattare ci sono le nostre amate e caldissime coperte. Ma niente paura. Ecco come lavare le coperte invernali senza impazzire e come conservarle per mantenerle morbide e profumate. In più stiamo per scoprire qualche trucchetto per ripararle dall’assalto degli acari e non essere costretti a lavarle di nuovo in autunno.

Impariamo a lavare le coperte di lana

Ognuno di noi ha in casa almeno una coperta di lana. In pochi, però, sanno come lavarla a fondo prima di metterla via per l’estate. La prima operazione sarà quella di togliere polvere, peli e residui solidi. Sbattiamo la coperta all’aria aperta, magari aiutandoci con un comunissimo battipanni. Adesso possiamo procedere con il lavaggio.

Accendiamo la lavatrice a 30 gradi e mettiamo dentro la coperta (rigorosamente da sola) con un sapone neutro e poche gocce di ammorbidente. Impostiamo il programma per la lana e dopo un minuto fermiamo la centrifuga. È un trucchetto per minimizzare il rischio di restringimento.

Terminato il lavaggio, stendiamo la coperta in orizzontale all’aria aperta e aspettiamo che il sole la asciughi.

Come dedicarci alle coperte di pile prima del cambio di stagione

Leggermente diverso è il procedimento per lavare le coperte di pile. Togliamo di nuovo polvere e pallini dalla coperta e poi laviamo in lavatrice a 40 gradi con acqua fredda e ammorbidente. Meglio evitare il lavaggio a mano. Il pile tende ad assorbire l’acqua. Completato il procedimento mettiamo fuori ad asciugare. Questa volta, però, al riparo dall’esposizione diretta al sole.

Giriamola una volta per lato per farla asciugare meglio e prepariamoci a metterla via.

Come lavare le coperte invernali prima della primavera per averle morbide, profumate e senza acari al prossimo cambio di stagione

Siamo arrivati all’operazione più delicata: quella della conservazione. La prima cosa da fare sarà quella di igienizzare la parte dell’armadio in cui riporremo le coperte. Togliamo la polvere e poi usiamo un prodotto anti acari sulla superficie. Probabilmente la soluzione migliore è quella di crearne uno in casa a base di acqua e oli essenziali, come ad esempio quelli a base di lavanda e olio di Neem. Terrà lontani gli acari e profumate le coperte.

Sanificata la zona, prendiamo dei contenitori sottovuoto e inseriamo i capi lavati. Attenzione, però. I capi devono essere completamente asciutti. Chiudiamo bene e prepariamoci per l’ultima operazione. Ovvero quella di deumidificare la stanza. L’ideale sarebbe avere a disposizione un deumidificatore portatile. In alternativa, facciamo arieggiare la stanza con gli armadi aperti.

Non ci resta che piazzare le nostre coperte e attendere l’arrivo della primavera.

