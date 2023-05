Per proteggere le rose da afidi e parassiti e averle belle ecco le piante da coltivare vicino

La presenza di piante da interno o da esterno rende più gradevole abitare in una casa. Abbiamo a disposizione tante varietà di specie vegetali tra cui scegliere. Sono diffuse le erbe aromatiche, ma anche le piante grasse. Tra quelle da fiore la rosa è la regina. Se coltiviamo questo fiore potremmo aver bisogno di proteggerlo dagli afidi. Scopriamo qualche rimedio naturale.

È iniziato da poco il mese di maggio detto delle rose. Questo fiore viene associato all’amore, alla passione. La forma, i colori e i profumi delle rose fanno innamorare tanti. C’è chi le coltiva per la vendita, chi per rendere balconi e terrazzi più belli e accoglienti. Sarebbero migliaia le varietà di rose e annualmente si possono ammirare in eventi e fiere. Possiamo preferirle a cespuglio, rampicanti, ad arbusto. La rosa è uno dei fiori più presenti nei componimenti poetici e anche musicali. Pensiamo a “Rosa fresca aulentissima” di Cielo d’Alcamo, a un passo di “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare e a molte canzoni contemporanee. Ricordiamo anche la Candida rosa del Paradiso di Dante e a come sia presente in special modo nella simbologia cristiana.

Per proteggere le rose da afidi e parassiti prepariamo un macerato d’aglio

Prendersi cura di questi fiori magnifici è rilassante, eppure richiede impegno. Una minaccia alla loro bellezza e salute è la presenza di afidi. In commercio si trovano tanti tipi di antiparassitari da acquistare presso negozi specializzati. Potrebbero essere d’aiuto per tenere lontano i parassiti anche dei rimedi naturali. Ad esempio sarebbe utile mescolare del piretro con l’acqua da vaporizzare sulle piante. Un esperto come Luca Sardella su Sorrisi e Canzoni qualche anno fa ha consigliato un macerato d’aglio. Bisognerebbe pulire, schiacciare e mettere in un litro di acqua 7 spicchi d’aglio. Aggiungere 2 gocce di alcol, 10 gocce di limone e un pizzico di peperoncino. Filtrare dopo un giorno e vaporizzare senza bagnare i fiori.

Per proteggere le rose da afidi e parassiti sarebbero efficaci anche delle piante.

Quali piante coltivare vicino

Oltre all’aglio potremmo coltivare vicino alle rose l’erba cipollina. Abbineremmo la funzione antiparassitaria a quella culinaria. Sarebbero utili alla regina dei fiori erbe aromatiche come timo, rosmarino e salvia. Potrebbe risultare efficace anche la presenza di borragine.

Una tra le piante più belle per contrastare la presenza di afidi sarebbe anche la lavanda. Attenzione però a dove metterla. Meglio piantarla un po’ lontana dalle rose perché avrebbe esigenze diverse di innaffiatura e concimazione. La lavanda preferirebbe un terreno ben drenato, calcareo e povero. La rosa in generale avrebbe bisogno di un terreno ricco di sostanze nutritive e leggermente acido. Oltre a queste soluzioni naturali ci sarebbe la lotta biologica. Questa consiste nell’attirare le coccinelle grazie a delle piante. Tra le tante pensiamo al tarassaco, alla menta, alla potentilla, alla calendula, al geranio. Ci sarebbe anche un altro modo per aumentare la presenza di questi utili insetti contro gli afidi. È facilmente reperibile la casetta delle coccinelle in legno con fessure. Per attirarle possiamo inserire all’interno per esempio dell’uva passa.