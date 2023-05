Come vestirsi se si ha qualche chilo in più? Magari, con un cut out dress custom made indossato dalla modella Ashley Graham

Vestirsi quando si ha qualche chilo in più come la modella Ashley Graham-foto da Instagram

Tante persone fanno fatica ad accettare il proprio corpo e i chili di troppo. Cercando di nasconderli, con degli abiti che possano farle sembrare più magre. Adesso, poi, che viene il caldo, il problema si pone in maniera importante per alcuni. Quali sono i vestiti che snelliscono? Prima di rispondere alla domanda, leggete i consigli di una modella famosa come Ashley Graham.

Qui, non si tratta solo della famosa prova costume che mette in difficoltà molte persone. Avere qualche chilo di troppo capita a tanti, ma è importante riuscire ad accettare il nostro corpo, senza andare in sofferenza. Cosa non facile, perché avere la cosiddetta pancia, per alcuni, è un problema psicologico difficile da affrontare.

La sensazione di “sentirsi grassi” è maggiore in persone che hanno disturbi dell’alimentazione, spiegano gli esperti. A volte, sentirsi in quel modo è anche una conseguenza diretta di stati emotivi non positivi, di stati fisici, di continui paragoni con gli altri. Ecco perché tanti iniziano a fare i passi quotidiani consigliati dalla scienza per dimagrire.

Ecco che cosa dice Ashley Graham, la modella con 20 milioni di follower

Ashley Graham è una top model che dovrebbe essere di ispirazione a molte donne. Dovremmo leggere la sua autobiografia “Una nuova modella. Il vero volto della fiducia in se stesse, della bellezza e della forza di farsi valere” ricca di consigli. Lei, fin da piccola, pur avendo un viso bellissimo, si è trovata a combattere lo stereotipo maschile della bellezza femminile.

Lei, alta 1.77, pesa intorno agli 80 chili. Il che non le ha impedito di diventare una top model curvy, posando anche per la copertina di Sports Illustrated. Diventando l’ambasciatrice del movimento body positive e dell’accettazione di sé. Con frasi che sono diventate degli slogan come «Io non sono una modella taglie forti: sono una modella della mia taglia».

Ecco cosa ha indossato la Graham ai recenti Oscar, facendo un figurone

Per dire, di recente l’abbiamo vista agli Oscar, con un vestito su misura firmato da Alberta Ferretti. Un abito da sera, bellissimo, con scollo a cuore. Un cut out davvero sexy, con gonna ricamata con cristalli. Un messaggio chiaro per dire che non ci si deve vergognare del proprio corpo. In pratica, come vestirsi se si ha qualche chilo in più non dovrebbe più essere un problema.

In ogni caso, ci sono certamente dei vestiti che snelliscono. A partire dal blazer dress, per merito del particolare taglio della giacca e alla sua lunghezza che può essere anche media. Abbinandolo alla borsetta di grido per l’estate.

Come vestirsi se si ha qualche chilo in più? Ecco qualche idea per il caldo

In estate, o con il caldo, dovremmo sempre preferire pantaloni, ma anche gonne, a vita alta. L’effetto ottico provocato dall’high waist aiuta molto a sembrare più snelli. Non solo. Con il caldo, potremmo far ricadere la scelta su un abito a tunica.

Che va bene, perché evita di segnarci i fianchi. E possiamo indossarlo anche senza maniche. Meglio sempre indossare capi di un solo colore, perché l’effetto ottico è quello slanciato. Non solo il nero, che è vero che smagrisce, ma anche rosso e verde potrebbero fare al caso nostro. E se vi piacciono le righe, meglio verticali, magari in un pantalone a vita alta.