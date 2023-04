Per balconi e terrazzi fioriti e senza parassiti sono questi i segreti dell’esperto Luca Sardella

Arrediamo la casa seguendo di solito i nostri gusti oppure alcune tendenze. Se abbiamo balconi e terrazzi possiamo stare ogni tanto all’aria aperta. Saranno più belli con sedie e divanetti, ma sono le piante a rendere gli spazi esterni meravigliosi. Seguiamo qualche consiglio di Luca Sardella su quali scegliere.

Possiamo solitamente apprezzare la bellezza della natura nei parchi pubblici. Ogni tanto andiamo magari in campagna per un picnic. L’allegria dei colori e i profumi di molte piante possiamo averli anche in casa. Pensiamo ad esempio alle erbe aromatiche. La presenza di qualche balcone e magari di un terrazzo ci invogliano a dedicarci al giardinaggio. Per prima cosa dovremmo scegliere tra tante varietà di specie vegetali.

Per balconi e terrazzi fioriti ecco qualche consiglio

Un esperto che abbiamo iniziato a conoscere molti anni fa è Luca Sardella. Volto ormai caro ai telespettatori, elargisce volentieri i suoi consigli da tempo in vari programmi tv come Striscia la notizia. La sua rubrica si chiama Speranza verde. Ogni tanto leggiamo le sue dritte sul giardinaggio anche sulle riviste. Per quanto riguarda i balconi, Luca Sardella in un’intervista su Sorrisi e canzoni avrebbe consigliato alcune cose. Per esempio, sarebbe preferibile usare vasi porosi di terracotta, terreno universale e argilla espansa. Mettiamone un po’ anche nel sottovaso.

Tra le piante da fiore più belle da tenere sul balcone suggerirebbe le azalee, i gerani, la surfinia e la dipladenia. Magnifiche sono anche le viole, le classiche rose e le piante grasse. Scopriamo ora cosa scegliere per il terrazzo.

Splendide piante da esterno e un antiparassitario fai da te

Qualche tempo fa Sardella ha mostrato il suo bel terrazzo in una puntata di Striscia. Prendendo ispirazione potremmo sistemare la stupenda bouganville e anche qui qualche pianta di rose. Luca Sardella ha mostrato con orgoglio anche il fico siciliano, da appoggiare a un muro o alla ringhiera. Se lo spazio ce lo permette, mettiamo anche degli agrumi dai fiori profumati, come limone e arancio. Tra le altre piante da tenere in terrazzo ci sono pure le piante grasse da esterno e il fico d’India. Sardella consiglierebbe di interrare un’ampia porzione di una pala. Possiamo anche evitare di innaffiare questa specie vegetale poiché sarebbe una pianta rustica. Per balconi e terrazzi fioriti, quindi, ecco i consigli del famoso esperto. Infine, per contrastare la presenza dei parassiti, Luca Sardella consiglierebbe un prodotto fai da te. In un litro d’acqua sciogliere un cucchiaino di rame e un pizzico di zolfo. Unire 10 gocce di piretro e poco zucchero. Mescolare il tutto, metterlo in uno spruzzino e vaporizzare su tutta la pianta.