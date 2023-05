Come prendere 8.000 euro di Bonus dal nuovo reddito di cittadinanza per assunzioni a tempo indeterminato o precari

Il reddito di cittadinanza è una misura che ormai ha i giorni contati. Infatti è destinata a cessare dal primo gennaio 2024. E sarà sostituita da una nuova misura, che dovrebbe chiamarsi Garanzia di Inclusione. La misura sarà abbastanza simile alla precedente. Cambierà la durata, qualche requisito, ma grosso modo sarà simile come struttura alla precedente. Perfino le modalità di incasso del sussidio somiglieranno a quella del reddito di cittadinanza.

Sarà sempre una card rilasciata da Poste Italiane e simile alle classiche PostePay quella su cui l’INPS mese per mese caricherà ai beneficiari l’importo spettante. Ma la nuova misura avrà una attitudine alla nuova inclusione sociale e lavorativa dei beneficiari. Naturalmente parliamo di beneficiari occupabili, ovvero di età compresa tra i 18 ed i 59 anni e non invalidi. Trovare occupazione ai beneficiari attivabili sarà l’obbiettivo principale della misura. A tal punto che sono potenti gli incentivi ad assumere beneficiari del sussidio, previsti dalla bozza del Decreto Lavoro.

Come prendere 8.000 euro di Bonus dal nuovo reddito di cittadinanza

Il dubbio che accompagna una misura come la Garanzia per l’Inclusione, riguarda ciò che servirà per potenziare le politiche attive sul lavoro. Che poi sono il grande fallimento del reddito di cittadinanza. Infatti anche il reddito di cittadinanza aveva l’obbiettivo di ricollocare al lavoro i beneficiari del sussidio. Ma sono state le politiche attive del lavoro ad essere carenti rispetto alle previsioni. Poche opportunità di lavoro sono state presentate ai beneficiari della misura in questi anni. A tal punto che c’è chi lo prende ancora da oltre 40 mesi.

Come farà il Governo a centrare questo obbiettivo, cioè di dare un sussidio per pochi mesi ad un beneficiario, ed alla fine trovargli un lavoro? Il primo passo è senza dubbio quello di spingere un datore di lavoro ad assumere soggetti a cui lo Stato da un sussidio. Ed ecco che adesso vedremo come prendere 8.000 euro di Bonus dal nuovo reddito di cittadinanza, come sgravio contributivo.

Bonus e sgravi contributivi collegati alla Garanzia per l’Inclusione

Come si legge nel testo dello schema di Decreto che ha ormai fatto il giro del WEB, per i datori di lavoro che assumono soggetti provenienti dal perimetro della nuova misura, cioè da Garanzia per l’Inclusione, ecco che ci sono 8.000 buone ragioni per provvedere a queste assunzioni. Per i datori di lavoro del settore privato che pescano tra i beneficiari della Garanzia per l’Inclusione, ecco 8.000 euro di sgravio sui contributi.

Ma solo se l’assunzione è con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In questo caso, nessuna differenza tra assunzione a tempo pieno o part time, o addirittura da apprendista. Il periodo di godimento dello sgravio contributivo al 100% è per massimo 24 mesi. Ed è pari a 8.000 euro massimo all’anno. Uno sgravio che può essere sfruttato pure per chi assume lavoratori precedentemente assunti a tempo determinato. In questo caso si parla di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Incentivi anche per le assunzioni a tempo determinato, anche con contratto da stagionale. In questo caso 12 mesi di sgravi fino al tetto massimo di 4.000 euro.