Armadi profumatissimi e liberi dalle tarme con questi 3 rimedi naturali utili anche in cucina

Ogni giorno viviamo gli ambienti della casa per diversi scopi. È importante tenerli puliti, specialmente se viviamo con animali e bambini. Essendo dotati del senso dell’olfatto vorremmo anche che le stanze siano profumate. C’è pure un mobile a cui fare particolare attenzione. Si tratta dell’armadio. Qui potrebbero annidarsi le tarme. Scopriamo qualche rimedio per tenere lontani questi insetti e mantenerlo profumato.

Nella stanza padronale e in quella dei figli e degli ospiti troviamo soprattutto il letto e dei comodini. Così come le stanze possiamo utilizzare certi mobili per vari scopi. Prendiamo gli armadi che teniamo in quelle camere. Se ne abbiamo uno con un’anta rotta potremo sfruttarlo come libreria. Basta inserire all’interno dei ripiani in legno. Lo scopo principale per cui lo abbiamo comprato però è un altro. Riponiamo nell’armadio maglioni, pantaloni, vestiti, camicie. Possiamo anche conservare con cura le nostre borse al suo interno.

Come pulire l’armadio e prevenire umidità e muffa

Ad ogni cambio stagione, dopo aver svuotato l’armadio, sarebbe meglio togliere polvere e pelucchi vari. Useremo un aspirapolvere o un panno. Per una pulizia maggiore i metodi sarebbero diversi. Ad esempio, possiamo sciogliere qualche scaglia di sapone di Marsiglia in acqua calda. Bagniamo una spugnetta, strizziamola e passiamola. Dovremo poi asciugare per bene prima di riporre i vestiti.

Un altro rimedio consiste nel mescolare qualche cucchiaio di aceto di mele o bianco in acqua calda. Poi puliamo con un panno inumidito, passiamone uno asciutto e facciamo asciugare.

Oltre alla pulizia di questo utile mobile dovremmo pure pensare ad altro. Contro l’umidità e la muffa lasciamo aperte le ante ogni tanto quando arieggiamo la stanza. Riponiamo i vestiti completamente asciutti. Potrebbe aiutare riporre dentro dei sacchetti di silice o pieni di riso e bicarbonato.

Armadi profumatissimi e liberi dalle tarme usando dei rimedi naturali

Nemici dei tessuti sarebbero pure le tarme. Così come quelle del cibo sembrerebbe che questi insetti odino gli odori forti. Potremmo quindi utilizzare dei rimedi naturali.

Uno riguarda un sapone antico che possiamo già avere in casa. Parliamo del sapone di Aleppo. Tra i suoi ingredienti troviamo olio di oliva e di alloro. Compriamolo in panetti e avvolgiamolo con un velo insieme a chiodi di garofano e foglie di alloro. Poi riponiamolo alla base del nostro mobile negli angoli interni. Un altro metodo che potrebbe tenere lontane le tarme dall’armadio consiste nell’uso degli agrumi. Secchiamo un po’ di scorze di arancia e limone e inseriamole in sacchetti di cotone.

Infine ci sarebbero le foglie della verbena odorosa. Questa pianta aromatica possiamo coltivarla in un vaso o trovarla secca in commercio. Utilizziamola avvolta in un tulle o una garza. L’infuso di cedrina o verbena odorosa potrebbe servire per digerire. Anche l’alloro di solito si usa per questo scopo e per insaporire gli arrosti. I chiodi di garofano, poi, possono arricchire di gusto carni, riso, dolci e si usano anche per il vin brulé. Come per ogni alimento, in caso di patologie, uso di farmaci e allergie consultarsi con il medico prima di assumere queste erbe e spezie.

Quindi, avremo armadi profumatissimi e liberi dalle tarme grazie a pochi ingredienti che abbiamo di solito a casa.