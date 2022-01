Sono in tanti ad aver fatto propria l’antica tradizione del tè pomeridiano che diventa un dolcissimo e immancabile appuntamento soprattutto nelle fredde giornate d’inverno. Se poi alla delizia per il palato aggiungiamo anche gli effetti benefici che potrebbe apportare alla nostra salute, non potremo proprio farne a meno. Si pensi ad esempio agli incredibili benefici per la salute del sistema cardiovascolare prodotti dal consumo di tè bianco.

Ma oltre al tè bianco, c’è anche un’altra tipologia di tè, molto pregiata, coltivata sin dall’antichità in India, Cina e Giappone. Nonché in Africa orientale e in America Meridionale. Infatti Per proteggere il fegato e liberarci dai grassi anche con colesterolo leggermente alto ecco una bevanda per molti poco conosciuta. Si tratta del tè oolong che differisce dagli altri per il procedimento di lavorazione. Le sue foglie, dopo un’ossidazione parziale, vengono sottoposte a stabilizzazione, ovvero ad un rapido riscaldamento che può ottenersi con calore secco, tostatura, o umido, vaporizzatura.

Lo studio

In particolare questo studio ha esaminato gli effetti benefici del tè verde arricchito con catechina e del tè oolong su soggetti leggermente ipercolesterolemici. Hanno partecipato sessanta soggetti suddivisi in tre gruppi. Ad ogni gruppo è stato somministrato tè verde con catechina, tè oolong con catechina e bevanda placebo per 12 settimane. Dai riscontri è emerso che in coloro che avevano consumato tè verde e tè oolong era ridotto significativamente il peso corporeo, il grasso e l’IMC. Nonché il profilo lipidico e la perossidazione lipidica.

Per di più, dall’esame ecografico si è constatata una funzione epatoprotettiva sia del tè verde che del tè oolong. Il consumo del tè ha riportato il fegato grasso alla normale condizione epatica grazie alle attività antiossidanti e ipolipidemiche. Tuttavia dai risultati finali, il tè oolong ha mostrato un’attività ipolipemizzante superiore rispetto al tè verde. Secondo i ricercatori, pertanto il tè oolong potrebbe essere utilizzato per riportare il colesterolo ai valori normali nei soggetti leggermente ipocolesterolemici.

Pertanto sembrerebbe che il consumo di questa bevanda, grazie all’elevato contenuto d’antiossidanti oltre a contrastare i radicali liberi, potrebbe essere davvero utile dopo le abbuffate. Grazie ai suoi effetti ipolipemizzanti, infatti, potrebbe, come riscontrato dallo studio, contribuire a riportare il colesterolo ai suoi valori normali.

Per avere tutti i benefici di questo tè e aumentare i polifenoli è consigliata un’infusione di almeno 5 minuti. Per chi invece ama bevande più fresche, magari a colazione, potrebbe cominciare con un dissetante succo di pompelmo. Quest’ultimo infatti è utile soprattutto per pulire il fegato e limitare i danni del colesterolo alto.

Approfondimento

