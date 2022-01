Nel corso delle ultime settimane sono apparsi in Gazzetta diversi concorsi pubblici banditi da Enti locali ed ASL pugliesi. Obiettivamente parlando, il numero dei posti messi a disposizione è davvero interessante.

Passiamo in rassegna alcuni dei concorsi non ancora scaduti, procedendo in base alle scadenze. Anticipiamo solo che vi sono centinaia di opportunità di lavoro nel pubblico impiego in Puglia a gennaio 2022 anche solo con diploma.

La G.U. n. 102 del 24 dicembre 2021

I due bandi del Comune di Alberobello (provincia di Bari) riguardano un posto di comandante della polizia municipale e un posto di addetto ufficio stampa. In entrambi i casi la selezione è per titoli ed esami, la categoria è la D e si procederà con riserva prioritaria per i volontari delle FF.AA. Per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 23 gennaio.

I 3 bandi del Comune di Corato (Bari) riguardano 4 agenti di polizia municipale, 4 istruttori amministrativi-contabili e un istruttore direttivo tecnico. Nei primi 2 casi è prevista la riserva di un posto a favore dei volontari delle FF.AA. e di un posto al personale interno (solo nel caso degli istruttori). Anche per questi 9 posti i termini per l’inoltro delle istanze è fissato al 23 gennaio.

I 2 concorsi della regione Puglia sulla Gazzetta n. 103

La Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28 dicembre riporta i due bandi della Regione Puglia. Nel dettaglio si ricercano:

n. 209 unità par vari profili, tutti di categoria D. Abbiamo già visto che la selezione è per esami e nel dettaglio si tratta di 27 bandi distinti. Per candidarsi c’è tempo fino alla mezzanotte del 27 gennaio;

n. 306 posti per vari profili professionali, categoria C, a tempo pieno e indeterminato. Anche in questo caso abbiamo illustrato i dettagli della selezione e visto perché i termini per le istanze sono stati spostati a partire dal 14 gennaio e fino al 12 febbraio. Per accedere al concorso è sufficiente il diploma rispondente al profilo al quale ci si candida (i bandi sono in tutto 25).

Gazzetta Ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2022

Anche la prima Gazzetta del nuovo anno è stata foriera di nuovi posti di lavoro in Puglia. L’ASL BT Andria ha bandito un concorso pubblico unico regionale per la copertura di 160 posti di collaboratore amministrativo-professionale (cat. D). La selezione è per titoli ed esami, prevede delle riserve di posti per i volontari delle FF.AA. e i futuri assunti saranno distribuiti in varie ASL regionali.

Il bando richiede il pieno possesso di tutti i requisiti generici previsti per il pubblico impiego. Inoltre occorre il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in economia, giurisprudenza o scienze politiche o equipollenti. Oppure la laurea specialistica o magistrale equiparate ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento negli indirizzi di cui sopra. Infine, la laurea triennale appartenente a una delle classi di studio indicate al bando.

La scadenza per l’inoltro delle candidature è fissata al 3 febbraio.

Centinaia di opportunità di lavoro nel pubblico impiego in Puglia a gennaio 2022 anche solo con diploma

Sempre sulla Gazzetta n. 1 segnaliamo i 4 bandi dell’ASL di Bari con scadenza 3 febbraio. Tutti e quattro i bandi riguardano la copertura di posti di dirigenti medici (35; 43; 38; 20) in varie discipline.

Le domande vanno inoltrate solo online utilizzando il form digitale disponibile nella sezione ‘Albo pretorio’ sul portale istituzionale della sanità pugliese.

