Sentirsi bene e in forma dipende in buona parte da ciò che respiriamo e mangiamo. Seguire un regime alimentare sano e variegato è una regola fondamentale per il benessere quotidiano. Questo ovviamente non vuol dire una tavola triste e desolata, ma tutt’altro. Mangiare in modo sano e preparare gli alimenti in maniera salutare, ci consentirà di scoprire i veri sapori del cibo. Nonché di conoscere i principi nutritivi dei prodotti che portiamo sulla tavola e di fare anche delle scelte in base all’esigenze del nostro organismo.

Dopo le abbuffate del periodo natalizio, esattamente come accade dopo tutte le vacanze, l’esigenza che spesso abbiamo è quella di depurarci. Per aiutare il pancreas e liberarci dai grassi ecco un ortaggio che crudo o cotto contrasta il colesterolo alto. Infatti come sempre Madre Natura, in ogni stagione dell’anno, ci regala prodotti straordinari in grado di soddisfare tutte le esigenze del nostro organismo. A tal proposito per andare in bagno e aiutare il transito intestinale ecco quest’ortaggio autunnale in un piatto gustoso.

Nonostante siamo stati anche attenti a non esagerare col cibo, talvolta quel dolce o quella frittura di troppo ancora li sentiamo sullo stomaco. Grazie a questo ortaggio potremo depurarci e riprenderci così dalle abbuffate. Si tratta in particolare del carciofo.

Per aiutare il pancreas e liberarci dai grassi ecco un ortaggio che crudo o cotto contrasta il colesterolo alto

Il pancreas è una parte del nostro corpo molto importante in quanto è responsabile della secrezione endocrina ed esocrina. Queste due funzioni sono fondamentali per il nostro benessere. La funzione endocrina è coinvolta nel funzionamento del sistema endocrino, mentre la funzione esocrina è indispensabile per la digestione di ciò che mangiamo. L’alimentazione pertanto è fondamentale, in quanto il consumo di cibi grassi e zuccheri potrebbe sovraccaricare il pancreas e provocarne l’infiammazione.

Molti studi hanno dimostrato gli effetti antiossidanti e depurativi del carciofo. In particolare uno studio condotto sui ratti ha dimostrato gli effetti positivi che l’estratto di foglie di carciofo ha sul fegato, reni e pancreas. Secondo i ricercatori, i risultati ottenuti dallo studio suggeriscono che tale estratto ha proprietà anti-iperglicemiche, mediate da effetti antiossidanti e ipolipemizzanti. Pertanto, con quest’ortaggio incredibilmente benefico potremmo preparare deliziose ricette e con le sue foglie un infuso per depurarci da zuccheri e grassi in eccesso.

Infine ricordiamo che per pulire il fegato e limitare i danni del colesterolo alto ecco questo frutto invernale tutto da bere.