Il bacio è, dalla notte dei tempi, uno dei gesti d’affetto più importanti. Ci sono diversi tipi di baci che hanno segnato la storia. Da quello di Giuda, che tradì Gesù a quello saffico tra Britney Spears e Madonna nel 2003. Passando per quello tra Rossella O’Hara e Rhett Butler in Via col vento e quello tra Roberto Benigni e Pippo Baudo nel 1993.

Certo, nessuno di questi fu veramente alla francese, uno dei baci più famosi del mondo. Quello che si scambiano o si sono scambiati migliaia di coppie. Quello che non si insegna nelle scuole, ma che oggi si può apprendere facilmente su internet. Oggi daremo alcuni consigli utili per baciare al meglio, non solo nella tecnica vera e propria. Infatti, spesso ci si dimentica che per un bacio perfetto devono anche sussistere determinate condizioni preliminari.

Come baciare bene alla francese dopo aver idratato la bocca con burro cacao e lavato correttamente i denti

Prima di tutto l’igiene orale. Chiaramente non è solo da curare in vista di un potenziale bacio, semmai è un’accortezza in più da prendere. Lavarsi i denti in maniera corretta, magari con uno spazzolino elettrico, almeno due volte al giorno. Non solo, fare attenzione anche alla lingua, che in molti trascurano, ma che ha bisogno dello stesso trattamento riservato ai denti. Esistono appositi spazzolini che hanno la conformazione superiore dedicata propria alla pulizia della lingua. Sappiamo tutti quanto questa sia fondamentale nel bacio alla francese.

La cura delle labbra è altrettanto importante. Baciarne di trascurate o screpolate non è il massimo. Il burro cacao può essere usato anche dagli uomini e non è un segnale di poca mascolinità, anzi. Certo, le donne possono avvalersi anche del lucida labbra, di rossetti di ogni tonalità, ma, anche in questo caso bisogna fare attenzione. Non sempre il rossetto è gradito all’uomo, soprattutto se si esagera nel suo utilizzo. A volte è sufficiente un buon lucida labbra, magari alla frutta, per rendere il tutto molto più piacevole.

Il bacio

Altra cosa fondamentale è non eccedere con la salivazione. Di conseguenza non bisogna partire subito a razzo, ma bisogna procedere facendo i passi giusti. Prima assaporando le labbra, gustandosele, poi procedendo con delle pizzicate di lingua, senza esagerare. Una sorta di fase di studio, perché già solo il semplice contatto con le lingue potrebbe far scaturire i passaggi successivi. Un’eccessiva invadenza da parte dell’uno o dell’altra, potrebbe suscitare una reazione non positiva nel partner. La troppa foga rischia di portare a un eccesso indesiderato di salivazione.

Con il bacio si ha un inizio di conoscenza intima del proprio partner. Mostrarsi subito aggressivi non è detto che piaccia a tutti. Meglio farsi riprendere per un’eccessiva cautela, che vedersi criticare dopo per un eccesso di foga.

Ecco come baciare bene alla francese dopo aver idratato la bocca con burro cacao e lavato correttamente i denti, perché in un bacio non è importante solo la tecnica. Ci sono tanti aspetti che vengono trasmessi, molto più di quelli che potremmo immaginare. Se si riesce a instaurare un buon feeling dall’unione delle labbra, è probabile che questo andrà poi a crescere nei passi successivi. Se si trasmetteranno cattive sensazioni, non solo tecniche, ma anche di cura personale, sarà molto più difficile andare oltre.