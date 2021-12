Stare bene e sentirsi in forma è il passaporto per un’esistenza lunga e serena. Il benessere del corpo influisce moltissimo anche su quello dello spirito. Proprio come dicevano i nostri antichi padri mens sana in corpore sano. Ecco perché per stare bene è fondamentale seguire un regime alimentare sano e variegato, seguendo la stagionalità dei prodotti e utilizzare metodi di cottura sani.

Ma oltre al cibo è importante anche cosa beviamo. Consumare, oltre all’acqua, bevande sane può aiutare a contrastare tanti fastidiosi disturbi. A tal proposito, non solo per l’intestino queste tisane potrebbero essere un toccasana per sfiammare le articolazioni e calmare i dolori.

Inoltre potrebbero arrivare incredibili benefici per dolori articolari, cervello per chi consuma questa calda e avvolgente bevanda. Infatti sembrerebbe che sia un vero e proprio toccasana per il benessere dell’organismo quest’antica bevanda. Si potrebbero avere arterie più pulite con questa bevanda calda nemica dell’ipertensione e antiossidante naturale anche più del caffè.

Si tratta in particolare del tè bianco che si ottiene dall’infusione delle foglie della Camelia sinensis della famiglia delle Teacee. Viene chiamato tè bianco perché si ottiene dalla selezione dei germogli di tè ricoperti di una peluria bianco argento. Si produce facendo appassire le foglie all’aria subito dopo la raccolta.

Tra le patologie più diffuse tra la popolazione rientrano proprio le malattie cardiovascolari, causate spesso da un’alimentazione grassa e uno stile di vita scorretto. Il tè bianco oltre ad essere una varietà particolarmente pregiata, offre tantissimi benefici per la salute del sistema cardiovascolare, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Infatti, sembrerebbe contrastare diverse patologie cardiache. Oltre all’ipertensione e l’aterosclerosi.

L’ipertensione è caratterizzata dall’alta pressione del sangue nelle arterie e circa il 30% della popolazione adulta ne soffre. È un fattore di rischio molto pericoloso per la salute del cuore, visto che aumenta la probabilità di essere colpiti da infarto. Anche l’aterosclerosi è una condizione patologica caratterizzata dalla formazione di placche parietali, colesterolo, cellule infiammatorie. Queste condizioni molto pericolose per salute cardiovascolare possono prevenirsi mediante un regime alimentare sano e uno stile di vita attivo.

Perfetto anche per le ossa e la linea

Grazie poi ai polifenoli, questo formidabile tè sembrerebbe avere effetti positivi sul cervello, contrastando il processo di invecchiamento e la demenza. Il suo consumo aiuterebbe anche a proteggere la salute dell’apparato scheletrico e a mantenere la pelle più giovane. Infine, secondo studi accreditati, sembrerebbe addirittura che grazie alle metilxantine potrebbe aiutare ad accelerare il metabolismo favorendo la perdita di peso corporeo.

Pertanto durante queste giornate invernali, potremmo optare per una calda e avvolgente tazza di tè bianco proteggendo il cuore e la linea.

