Curare l’orto è molto importante ma non è sempre facile. Bisogna pensare a tutti i modi per favorire la normale crescita delle piante. Inoltre, bisogna combattere tutti quei parassiti e insetti che le danneggiano. Purtroppo è una lotta continua. Magari cerchiamo di evitare i prodotti chimici. Come fertilizzanti e pesticidi industriali. Allora cerchiamo sempre di più rimedi naturali efficaci per curare le nostre piante. Oggi vogliamo svelare un metodo alternativo ma funzionale per questo scopo. In particolare, vedremo come agire per quanto riguarda la crescita e la protezione delle patate. Scopriremo come per proteggere dai parassiti e far crescere rigoglioso questo tubero del nostro orto basta piantarci accanto questa pianta.

L’orto sinergico

Quello che andremo ad applicare è un principio che già viene usato in diverse colture. Invece di utilizzare prodotti naturali e non, per la difesa delle piante, utilizzeremo le piante stesse. Andremo quindi a usare il principio dell’orto sinergico. Ma in che cosa consiste? Diciamo che la natura ha imparato a proteggersi prima del nostro arrivo. Esistono infatti delle piante che accostate ad altre si aiutano a vicenda. Sia per la crescita sia per la difesa da insetti e parassiti. Quindi, esistono delle combinazioni ben precise di piante che sarebbero molto produttive per il nostro raccolto. Ma torniamo al nostro caso.

Per proteggere dai parassiti e far crescere rigoglioso questo tubero del nostro orto basta piantarci accanto questa pianta

Ora che abbiamo capito come funziona la consociazione vediamo cosa fare per le patate. Ciò che fa al caso nostro è la pianta di fagioli o anche quella delle fave. Se piantiamo i fagioli vicino alle patate interagiranno positivamente. Sia perché rilasceranno sostanze nutritive per entrambe. Sia per un preciso scopo di protezione. Infatti, la pianta di fagioli allontana la dorifora della patata. Un insetto dannoso proprio per il nostro tubero. D’altra parte la patata è un repellente naturale per il tonchio. Questo è un parassita specifico per i fagioli. In questo modo queste piante collaborano per la difesa e la crescita rigogliosa di entrambe in maniera del tutto naturale.